Majin-Boo Evil: la recensione della figure di Tamashii Nations

Majin-Boo Evil S.H.Figuarts è una action figure in PVC tratta dal mondo di DragonBall Z – prodotta dall’azienda nipponica Tamashii Nations – dotata di numerose articolazioni che ne permettono un`ottima posabilità. All’interno della confezione sono presenti diversi accessori e parti intercambiabili che vi permetteranno di ricreare mitiche scene di lotta imitando quelle della serie animata.

Il personaggio

DragonBall Z è la seconda serie di DragonBall e parla delle avventure di Goku ormai adulto alle prese con problemi sempre più grandi partendo dalla Saga dei Saiyan, proseguendo con la Saga degli Androidi e il Torneo di Cell finendo con la Saga di Majin-Boo. Proprio da quest’ultima è tratto il terribile personaggio di cui andremo a recensire l’Action Figure proposta da Tamashii Nations. L’origine di questo personaggio nella storia di Goku è più antica del personaggio principale infatti la sua nascita risale a milioni di anni prima quando, creato dal perfido mago Bibidi, si divertiva a creare distruzione e terrore in tutta la galassia. Sigillato e spedito sul pianeta terra verrà poi liberato dal figlio Babidy. La parte buona di Majin-Boo verrà “liberata” dall’ingenuo Mr.Satan al quale si affezionerà facendone emergere la parte più oscura e cattiva che accrescerà i suoi poteri assorbendo quelli del Majin-Boo Buono.

La Confezione

Dopo questo preambolo possiamo finalmente parlare della figure, partendo dalla confezione. Questa linea di S.H.Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action) dedicata a DragonBall ha lo stesso tipo di confezione per ogni prodotto – con dimensione variabile – ma con il medesimo Layout. Sul frontespizio possiamo vedere parte del contenuto attraverso la parte trasparente del box dove solitamente compare anche un primo piano del prodotto stesso. Sul retro della confezione possiamo apprezzare alcune fotografie che ritraggono la figure in svariate pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare. Sui fianchi troviamo altre parti di grafica creata in continuità con il frontespizio. Inutile dire che spesso e volentieri per noi collezionisti la confezione è importante tanto quanto il contenuto e pertanto ne apprezziamo ogni sfaccettatura

Il Blister

Nella confezione troviamo un solido e ben organizzato blister – ovvero l’alloggiamento della figure all’interno della confezione – dove meticolosamente inseriti uno ad uno troviamo anche le parti intercambiabili e gli elementi extra da usare per comporre diorami o arricchire la figure. In questo caso possiamo vedere dalla foto che Majin-Boo Evil è collocato al centro ed alla sua destra possiamo trovare la testa per l’altro Majin-Boo con il relativo effetto applicabile attraverso un perno sulla coda della stessa; Alla sua sinistra troveremo le due teste alternative di cui una con ghigno malefico e l’altra con espressione di pura furia rabbiosa. Nella parte in basso sono alloggiate tutte le mani intercambiabili di cui due a pugno chiuso, due aperte e altre due con dita posizionate diversamente.

Struttura e Paint

Majin-Boo presenta un corpo interamente in PVC con articolazioni non troppo evidenti ma in ogni caso funzionali all’uso. Di ben circa 22 cm è tra i personaggi della serie più alti, un vero colosso pari soltanto all’immenso Broly (di cui vi parlerò in futuro).

Di colore rosa “Big-Babol” opaco – leggermente diverso dal precedente Majin-Boo – non presenta sfumature nel corpo principale mentre invece sono maggiormente decorati i pantaloni bianchi con leggere sfumature di grigio. Particolarmente curati i volti – davvero espressivi – con vene in evidenza, che lasciano trasparire al massimo la pura essenza malvagia di questo essere.

Posabilità

Ci troviamo davanti ad una delle ultime uscite della linea S.H.Figuarts, la posabilità di una figure come questa e fondamentale e Majin-Boo non tradisce le aspettative. Ottima la mobilità generale con articolazioni abbastanza rigide, particolarmente colpito dai joint a farfalla inseriti nelle scapole che permettono un ampio movimento del braccio.

Trattandosi di un personaggio con pantaloni molto larghi, la soluzione adottata da Tamashii Nations è davvero geniale, infatti, non vi è alcun compromesso tra estetica e funzionalità tanto che piegando le ginocchia si avrà sempre un effetto di continuità dei pantaloni grazie ad un sistema di plastiche che si sovrappongono fra di loro. La torsione del busto è garantita dai vari pezzi che lo compongono permettendo piegamenti in avanti e indietro ma anche di torsione. Ovviamente grazie all’utilizzo di mani e parti extra ci si potrà sbizzarrire a ricreare qualsiasi posa dalle più statiche alle più dinamiche.

Conclusioni

Con Majin-Boo Evil ci troviamo di fronte ad una delle uscite più belle di quest’anno per la linea dedicata a Dragonball Z dove ogni caratteristica desiderata in una action figure come questa viene ampliamene soddisfatta. Estetica, Struttura, Posabilità sono requisiti essenziali per noi collezionisti che paghiamo e giustamente pretendiamo qualità da questi prodotti, ma non solo, rispettando le fonti e proporzioni del personaggio aggiungendo diversi parti extra il collezionista si può ritenere contento del prodotto acquistato e aggiungerlo orgogliosamente insieme alle altre uscite nella vetrinetta dedicata. Majin Boo è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 79,90 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.