Making The Cut: concorrenti e data di uscita della seconda stagione

La serie Amazon Original Making the Cut torna per la seconda stagione con i presentatori ed executive producer Heidi Klum e Tim Gunn, coppia fashion per eccellenza, in arrivo su Amazon Prime Video da venerdì 16 luglio 2021. La fashion competition series in otto episodi riunirà un variegato gruppo di 10 designer e imprenditori visionari e sarà disponibile con due nuovi episodi a settimana, per culminare con un’epica sfilata nel finale di stagione del 6 agosto 2021.

Girata a Los Angeles, la seconda stagione vede in gara 10 designer da 5 paesi che si sfidano in compiti che metteranno alla prova non solo le loro abilità da stilisti ma anche la loro capacità di gestire tutti gli aspetti di un brand di moda. La competizione ad eliminazione incoronerà un vincitore che si aggiudicherà il premio di 1 milione di dollari da investire nel proprio business, l’opportunità di vendere una collezione sullo store di Amazon Fashion e una mentorship con Amazon Fashion.

I 10 designer concorrenti saranno:

Ally Ferguson (Los Angeles, California)

Andrea Pitter (Brooklyn, New York)

Andrea Salazar (Medellín, Colombia)

Dushyant Asthana (Jaipur, India)

Gary Graham (Franklin, New York)

Joshua Scacheri (London, England)

Lendrell Martin (South Orange, New Jersey)

Lucie Brochard (Paris, France)

Olivia OBlanc (New Orleans, Louisiana)

Raf Swiader (Sosnowiec, Poland)

A giudicare i look creati e il senso negli affari dei concorrenti saranno alcuni tra i nomi più importanti e nuovi volti del mondo della moda, la supermodel mondiale Winnie Harlow e il Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott, oltre a giudici special guest tra cui si annoverano il premiato stilista e attivista Prabal Gurung e la costumista e stylist delle celebrity Shiona Turini.

Alla fine di ogni episodio, edizioni limitate dei look vincenti di ciascun episodio saranno subito disponibili per l’acquisto in esclusiva nello store Making The Cut di Amazon Fashion. Dopo che la maggior parte dei look della prima stagione sono andati sold out in meno di due giorni, per la seconda stagione verrà aumentata la disponibilità dei look vincenti. Executive producer della serie sono Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn e Jennifer Love. Making The Cut è prodotta da Hello Sunshine e Amazon Studios.

