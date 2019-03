Maleficent: Mistress of Evil si mostra nel suo primo poster

La Disney ha finalmente diffuso il primo teaser poster di Maleficent: Mistress of Evil tramite Twitter, confermando il sequel del film.

La Disney ha finalmente diffuso il primo teaser poster di Maleficent: Mistress of Evil tramite Twitter, confermando la messa in produzione del sequel del film. La regia della pellicola sarà affidata a Joachim Rønning, che andrà a dirigere gli attori Angelina Jolie e Elle Fanning.

Il film, la cui uscita era prevista per il mese di Ottobre, è stato anticipato al 29 maggio 2020, portando quindi una notizia interessante per tutti quelli che attendono questo sequel con trepidante attesa.

Le riprese del film si sono svolte ai Pinewood Studios a partire dal 2018. Le due attrici del primo episodio torneranno a impersonare rispettivamente Malefica e la Principessa Aurora, personaggi presi dall’immaginario de La Bella Addormentata nel Bosco. Ad unirsi al cast ci saranno Michelle Pfeiffer (che impersonerà la Regina Ingrith), Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay e Harris Dickinson.

La trama sarà sviluppata da Linda Woolverton, che già aveva sceneggiato Alice in Wonderland e La Bella e La Bestia, insieme a Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. A produrre Maleficent: Mistress of Evil ci penserà la stessa Angelina Jolie e Joe Roth.

Non mancheranno inoltre personaggi già visti nel precedente capitolo, come Fosco (Sam Riley) e le fatine Giuggiola (Imelda Staunton), Verdelia (Juno Temple) e Fiorina (Lesley Manville). Tra gli attori – di cui molti nominati o vincitori di Oscar – la regia e la sceneggiatura, Maleficent: Mistress of Evil si prepara a cavalcare la stessa onda che nel 2014 gli fece incassare 750 milioni di dollari nel mondo, raccontando una storia di origini inaspettata ma interessante.

Non tutte le storie sono come ce le raccontavano, o per lo meno questo dice Maleficent, portando un punto di vista diverso, quasi inverso, alla storia che da bambini ci veniva raccontata o che vedevamo nei cartoni animati. Con questo, Disney prosegue la sua serie di film il live action dedicati ai grandi classici: arriveranno infatti anche Dumbo, Aladdin e il Re Leone.