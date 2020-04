Mallrats 2: Bruce Campbell nel cast del film di Kevin Smith

L’indiscrezione che l’attore Bruce Campbell, noto per il ruolo di Ash Williams nella serie cinematografica horror-comedy La Casa, è ufficialmente entrato a far parte del cast di Mallrats 2, la prossima fatica filmica di Kevin Smith, è stata diffusa proprio dallo stesso regista attraverso i suoi social:

Mallrats 2 sarà di fatto il sequel di Generazione X, il fortunato lungometraggio del regista del 1995 che aveva visto per protagonista Brodie Bruce (Jason Lee) un ragazzo appassionato di fumetti e videogiochi che, dopo essere stato lasciato da Rene Mosier (Shannon Doerthy), proverà a riconquistare la ragazza con l’aiuto del suo amico T.S. Quint (Jeremy London), anche lui appena mollato dalla fidanzata Brandi Svenning (Claire Forlani). Partono, così, alla volta del centro commerciale cittadino dove, con l’aiuto di Jay & Silent Bob e Stan Lee, riescono dopo innumerevoli avventure a riconquistare le loro ragazze perdute.

Kevin Smith, impegnato anche nell’ideazione del progetto di Clerks 3, ha inoltre aggiunto non solamente di essere in procinto di iniziare a scrivere il terzo atto della sceneggiatura di Mallrats 2 ma che la pandemia del COVID-19 diventerà parte integrante della trama della stessa pellicola:

Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, la sceneggiatura di Mallrats 2, e poi ho letto alcuni articoli sull’apocalisse che colpirà i negozi, sul fatto che il 2020 segnerà la condanna a morte per tantissime catene. La pandemia non ha fatto altro che peggiorare le cose: negozi che conosciamo da sempre non esisteranno più. Proprio per questo motivo, visto che sto lavorando ad un film ambientato in un centro commerciale, ho pensato: ‘Queste sono informazioni utili per il mio lavoro’. Così ho inserito la pandemia nel film, perché ovviamente questa sarà una cosa di cui ci ricorderemo per sempre.