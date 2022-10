Tra le nuove uscite Home Video recenti è arrivato sul mercato un lungometraggio animato davvero abbagliante, che ha ricevuto una standing ovation di 14 minuti al Festival di Cannes 2021: Belle. Se siete appassionati di animazione giapponese, questa nuova proposta siamo certi possa fare al caso vostro. Edito in uno speciale cofanetto da collezione ricco di contenuti e gadget, andiamo dunque a recensire la Belle Ultralimited Edition 4K Ultra HD.

Belle Ultralimited Edition 4K

Belle è pronta a cambiare se stessa e il mondo

Belle è un film d’animazione del 2021, del giapponese Studio Chizu, ed è scritto e diretto da Mamoru Hosoda. Tra i suoi lavori troviamo produzioni del calibro di One Piece – L’isola segreta del barone Omatsuri, Summer Wars, The Boy and the Beast e il più recente Mirai. Ma non solo, Mamoru Hosoda annovera nella sua carriere anche una sequenza di cortometraggi come ad esempio quelli dedicati all’universo Digimon. Con Belle, Mamoru Hosoda porta lo spettatore direttamente all’interno di un’avventura fantastica che veleggia con il vento in poppa verso il metaverso. I temi toccati dalla pellicola sono molti e di grande rilievo emotivo e sociale. Siete pronti a scoprire come la giovane protagonista sarà in grado di cambiare la sua vita grazie al mondo digitale?

Suzu Naito è una studentessa delle superiori di 17 anni. Suzu adorava più di ogni altra cosa cantare insieme a sua mandre e in seguito alla sua morte non è più riuscita a cantare. Scrivere canzoni era l’unica cosa che la teneva in vita, ma un giorno su invito della sua migliore amica si iscrive a “U”, un mondo virtuale con più di cinque liliardi persone iscritte da tutto il mondo. Grazie a questo, anche Suzu, che non riusciva più a cantare, riesce a riprendere naturalmente con il suo nickname noto come Belle. In men che non si dica ella si ritroverà sulla bocca di tutti grazie alle sue doti canore, diventando di fatto una diva nota a livello mondiale.

La qualità video

Il lungometraggio di Belle ha goduto di una produzione digitale pensata per le sale cinematografiche. Tra le caratteristiche tecniche, troviamo una risoluzione nativa 2K non compressa e un rapporto d’immagine 2,39:1. Per questa nuova proposta Home Video in formato 4k Ultra HD è stato quindi effettuato un upscaling e il risultato finale è estremamente piacevole. Il film vanta numerose sequenze fatte con tecniche a due e tre dimensioni e l’aumento di risoluzione restituisce all’insieme un grande numero di dettagli. Il film, sotto questo punto di vista, è davvero denso e carico di piccole chicche tutte da scoprire. Proprio per questo motivo, l’edizione Blu-ray tende invece a mostrare leggermente più il fianco per via del minor spazio sul disco e quindi una maggior compressione video. Tra le due versione, quella in 4K Ultra HD risulta nel suo insieme più nitida e chiara. Inoltre, grazie alla presenza della tecnologia Dolby Vision, i colori sono accesi e vibranti.

Il comparto audio

Per quanto invece riguarda il comparto audio proposto in questa speciale edizione Home Video, sia i il disco nel formato 4K Ultra HD sia il disco in Blu-ray offrono le tracce audio in lingua italiana e giapponese. La prima viene proposta con la codifica audio DTS-HD mentre la seconda nel più articolato Dolby Atmos. I contenuti aggiuntivi invece, presenti all’interno del disco bonus, sono in lingua originale 2.0 DTS-HD con sottotitoli in lingua italiana.

Dovendo fare una comparativa tra le differenti tracce presenti, quella migliore risulta essere la versione Dolby Atmos in lingua giapponese. Tuttavia il mix delle tracce italiane risulta essere di grande valore e tutto il comparto audio è davvero ben bilanciato. Per fare un esempio, tutti i suoni ambientali sono sempre presenti, seppur questi non vadano minimamente a interferire durante le scene che hanno come protagonisti i dialoghi. Il coinvolgimento e la sensazione di spazialità sono garantiti dai diffusori secondari, che però sembrano avere di default un livello audio più basso rispetto ai canali frontali e al canale centrale. Questa caratteristica di mixaggio l’abbiamo particolarmente apprezzata poiché, per produzioni di questo tipo, solitamente cerchiamo di ricrearla autonomamente andando ad agire manualmente sui livelli dei singoli canali (operazione esegubile non tramite il software presente nelle edizioni Home Video bensì tramite il menù del sintoamplificatore A\V). Sia ben chiaro, i bassi sono comunque presenti e profondi, ma sempre e solo a supporto della traccia principale che vede coinvolte le medie e alte frequenze.

Infine, da segnalare la presenza di una colonna sonora davvero ben fatta, che saprà accompagnarvi e prendervi dolcemente per mano durante tutta la visione di copertina.

I contenuti aggiuntivi della Belle Ultralimited Edition 4K Ultra HD

Come anticipato, questa nuova proposta è ricca di gadget e contenuti aggiuntivi. Il set include infatti un bellissimo booklet localizzato in lingua italiana ricco di approfondimenti e curiosità come le interviste allo staff e al cast, le schede personaggi e le gallerie. E poi ancora ci sono 2 artcards con gli sketch “Belle” e “Drago” autografati da Mamoru Hosoda, tre miniposter che misurano 30 x 40 cm, quattro cartoline da collezione e un disco contenente la colonna sonora dell’opera. Il tutto è ben riposto e protetto all’interno del cofanetto rigido che quest’edizione vanta.

Per quanto invece concerne il comparto dedicato ai contenuti aggiuntivi, grazie al disco dedicato è possibile conoscere moltissimi retroscena di questa produzione animata. Al suo interno sono infatti presenti i filmati dedicati alle interviste con Mamoru Hosoda, gli altri membri del cast e della troupe. Tra i temi trattati ci sono quelli relativi al concept di “U”, e di come il regista abbia scelto i suoi collaborati con una chiara visione del progetto. Siete curiosi di conoscere il lavoro dei costumisti? Siete desiderosi di approfondire tutta la parte dedicata ai designer che hanno dato vista a questo grande universo digitale? Volete scoprire l’approccio creativo che gli animatori hanno utilizzato e riportato con stile? Siete invece interessati ad assistere all’intervista del direttore delle musiche? Tutto questo e molto altro ancora è presente in questa nuova Belle Ultralimited Edition 4K Ultra HD!

In conclusione

Per concludere, questa Ultralimited Edition 4K Ultra HD di Belle rende omaggio all’opera grazie a un comparto tecnico importante e alla presenza di numerosi gadget e contenuti aggiuntivi. Il comparto video con risoluzione 4K UHD è appagante per gli occhi ed entrambe le tracce sonore sono in grado di portare lo spettatore all’interno di questa fantastica avventura ricca di sorprese. Se siete appassionati dell’animazione giapponese, e volete in collezione un prodotto esclusivo e di qualità, Belle Ultralimited Edition 4K Ultra HD è una scelta più che azzeccata!