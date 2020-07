Man-At-Arms (Masters of the Universe): arriva la nuova action figure

Man-At-Arms tratto dal cartone animato Masters of the Universe, è la nuova action figure annunciata poche ore fa dall’ azienda Mondo, per la linea di prodotti in scala 1/6 ( 30 cm di altezza circa ). Questa figure sarà realizzata in PVC (plastica) e sarà completamente snodabile con oltre 30 punti di articolazione per permettere di realizzare moltissime pose action.

La figure come le precedenti uscite, ha ricevuto una piccola rivisitazione nel look, aggiornandolo ai tempi moderni ma mantenendolo fedele al look originale degli anni 80 senza stravolgere completamente la natura del personaggio.

Duncan conosciuto anche come Man-At-Arms o Menetarus nell’adattamento italiano, è il padre adottivo di Teela e il mentore del principe Adam. Veste un’uniforme da combattimento leggermente diversa da quelle standard delle guardie reali ed è anche una delle tre persone ad essere a conoscenza della vera identità di He-Man. Il personaggio è spesso vittima dei trucchi malriusciti di Orko. Sorceress, la madre naturale di Teela chiese a Menetarus di prendersi cura della figlia, in quanto il compito di proteggere il castello di Greyskull le avrebbe impedito di servire il suo compito di buona madre.

L’ uscita di Man-At-Arms è prevista per il mercato Americano ad Agosto 2020 in due versioni:

La prima che è quella ” normal “ oltre alla figure troveremo numerosi extra tra cui:

Due volti intercambiabili

Un casco

Uno scudo

Una mazza a sfera con catena

Una spada corta

Un fucile blaster

Una pistola blaster

Una fondina per la pistola blaster

Otto paia di mani intercambiabili

Un paio di occhiali

La seconda ” Exclusive “ sarà identica alla precedente versione con in più diversi extra tra cui:

Una testa da serpente

Una figure di Orko dentro un vaso

Entrambe le versioni sono già prenotabili sul sito ufficiale Mondo al prezzo di 190.00 $ per la Normal Version e 195.00 $ per la Exclusive Version.