Man-Ga: 4 nuove serie in arrivo a maggio

Man-Ga, canale tematico di Sky che potete trovare al numero 133 del vostro telecomando se siete abbonati, ha annunciato questa mattina attraverso il proprio sito ufficiale quelle che sono le novità di maggio 2020 per il suo palinsesto.

Sono 4 le nuove serie che entreranno in programmazione su Man-Ga a partire dal 12 maggio.

Eccole nel dettaglio:

Dal 12 maggio dal lunedì al venerdì ore 19:00 Devil May Cry

Protagonista è Dante, cacciatore di demoni che lavora per l’agenzia “Devil May Cry” (specializzata nella lotta contro i demoni e le forze del male) diretta dal baffuto Morrison , e perennemente impegnato ad adoperare pistola e spadone contro le malvagie presenze.

Dante è figlio di una donna umana e di un demone, e combatte solo se la sua ricompensa è adeguata. Le richieste d’aiuto sono sempre benvenute, preferibilmente da parte di clienti paganti! Eppure qualche volta anche Dante fa uno strappo alla regola, e mette i suoi ragguardevoli talenti al servizio di una giusta causa.

Devil May Cry è uno dei più famosi videogiochi per console, prodotto dalla Capcom in diversi episodi. Lo studio Madhouse lo ha trasformato in un anime dalla forte impronta horror e d’azione. La storia è incentrata sul destino di Dante, figlio di un demone che tenta di conciliarsi con la propria umanità.