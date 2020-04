Man-Ga: le novità nel palinsesto di aprile 2020

Man-Ga, canale tematico di Sky che potete trovare al numero 133 del vostro telecomando se siete abbonati, ha annunciato questa mattina attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale quelle che sono le novità di aprile 2020 per il suo palinsesto.

Eccovi nel dettagli le novità:

Holly & Benji: I film

dal 4 Aprile ogni Sabato alle ore 21:20

Devil Lady

dal 6 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 19:00

Per la prima volta in TV, un’altra iconica opera firmata dal Maestro Go Nagai!

Capricciosa Orange Road

dal 8 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 21:20

In versione integrale ridoppiata e non censurata.

Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

dal 15 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 18:35

Parigi, alla vigilia della rivoluzione. Il popolo soffre sotto la tirannia di una classe aristocratica corrotta e prepotente. Simone è una ragazza i cui genitori adottivi sono stati uccisi per motivi misteriosi e che deve lottare per svelare le proprie origini e difendere gli innocenti. Una maschera rossa le copre il volto e un fiore rosso è il segno del suo passaggio: Simone è la Stella della Senna, l`eroina di Parigi all` alba di una nuova era.

Kujaku, l’esorcista

dal 16 Aprile ogni Giovedì alle ore 21:50

Tibet. Un monaco buddista fugge tra le montagne dopo essersi rifiutato di uccidere i propri figli. Baviera. Una ragazza rinchiusa in un castello è tormentata da visioni che non sa spiegare. Tokyo. I passeggeri di un autobus si trasformano in zombi e aggrediscono il giovane monaco Kujaku. Qualcosa di terribilmente antico manovra il destino degli uomini affinchè il mondo sprofondi nelle tenebre.

Cardcaptro Sakura – Il film

Sabato 18 Aprile dalle 21:20

Kyashan SINS

dal 22 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 20:25

Kyashan SINS, si discosta dalla serie originale diretta da Ikkei Puri (creatore di Yattaman, Tekkaman e Hurricane Polymar) e dal film live action diretto da Kiriya Kazuaki “Kyashan la rinascita” presentandosi con una grafica completamente rinnovata e una storia scura, dinamica, forte e toccante

Il fantastico mondo di Paul

dal 24 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 18:05

Lamù, la ragazza dello spazio

dal 24 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 20:55

È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon

dal 28 Aprile dal Lunedì al Venerdì alle ore 19:30

In versione in lingua originale con sottotitoli.

Bell Cranel è un giovane avventuriero che affronta i pericolosi dungeon da solo. A differenza dei normali avventurieri, che lo fanno bramosi di fama e ricchezze, lui è spinto solo dal desiderio di poter casualmente incontrarvi una ragazza e diventare un eroe davanti ai suoi occhi, come nelle storie che gli raccontava da piccolo il nonno.

Inizialmente la sua unica amica è Estia, una dea che si prende costantemente cura di lui in quanto innamorata persa e gelosissima di qualsiasi ragazza che gli si avvicini.

Man-Ga inoltre avverte che nei prossimi giorni verrà annunciato un film animato che verrà trasmesso in prima visione TV assoluta il prossimo 25 aprile.