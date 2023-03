Netflix ha deciso di portare sul piccolo schermo il celebre film di Denzel Washington, Man on Fire, in una nuova versione: una serie TV. Da quanto si evince, essa ripercorrerà le vicende dell’ex guardia del corpo John Creasy.

La serie TV di Man on Fire su Netflix

Secondo quanto riportato, la trama della serie televisiva Netflix sarà direttamente ispirata ai primi due romanzi di AJ Quinnell, ovvero Man on Fire e The Perfect Kill. La storia racconterà dunque le vicende del protagonista John Creasy, un ex mercenario che, distrutto dalla morte del suo unico amico, decide di vendicarsi proteggendo la figlia del compagno caduto da coloro che hanno distrutto la sua famiglia.

Man on Fire

A dirigere e a scrivere gli otto episodi previsti della serie televisiva ci sarà il nome di Kyle Killen, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense già noto per la creazione della serie Halo di Paramount Plus. Si tratta di un professionista molto talentuoso, che ha già dimostrato di avere una grande abilità nel creare storie emozionanti e coinvolgenti.

Cosa aspettarsi dalla serie TV

Man on Fire è una storia che ha in passato già dimostrato di avere un grande successo, sia sul grande che sul piccolo schermo. Il film di Denzel Washington è stato un vero e proprio cult, apprezzato da pubblico e critica per l’intensità delle scene d’azione, la profondità dei personaggi, e la serie televisiva si preannuncia come un progetto ancora più ambizioso. Essa alza l’asticella con la promessa di approfondire ancora di più la difficile storia di Creasy, così da emozionare il pubblico con una trama ancora più complessa e coinvolgente.

Nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni a riguardo, vi ricordiamo che il lungometraggio di Man on Fire del 2004 con alla regia Tony Scott e con protagonista l’iconico Denzel Washington, è attualmente disponibile in edizione DVD su Amazon.