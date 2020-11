Mando Mondays: le novità della sesta settimana

Da oggi, lunedì 30 novembre, i fan di Star Wars potranno scoprire le novità del sesto appuntamento con i Mando Mondays! Il programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri svelerà ogni lunedì, fino al 21 dicembre, le novità dedicate a The Mandalorian, la nuova serie Lucasfilm disponibile in esclusiva su Disney+.

Gli articoli disponibili da questa settimana includono l’imperdibile Action Figure parlante de Il Mandaloriano di ShopDisney, la riproduzione de Il Bambino di Swarovski, la tutina con berretto per bimbi de Il Bambino di Characters.com e la felpa de Il Mandaloriano e Il Bambino in esclusiva su Amazon.

Su Disney+ potete vedere tutti i primi episodi della prima stagione di The Mandalorian, una serie di documentari sul tema e dal 30 Ottobre guardare la seconda stagione !!

Ogni lunedì fino al 21 dicembre i fan potranno scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina Facebook ufficiale e partecipare alle conversazioni social tramite l’hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui shopDisney e Amazon.

Il Mandaloriano e Il Bambino continuano il loro viaggio nell’attesissima seconda stagione di The Mandalorian, in esclusiva su Disney+. Ricordiamo che il Mandaloriano e il Bambino saranno presi tra i due fuochi dell’Alleanza Ribelle e dell’Impero, oltre al doversi destreggiare con l’ormai iconico gruppo di personaggi poco raccomandabili e numerose situazioni rischiose.

Nel frattempo vi mostriamo i prodotti più interessanti di questo Mando Mondays:

