Manga e Light Novel più venduti in Giappone nella prima metà del 2021

Oricon ha stilato nelle ultime ore il resoconto delle vendite, per la prima metà del 2021, di manga e light novel che più hanno primeggiato in Giappone. Quasi senza troppe sorprese, al vertice abbiamo i due fenomeni del momento che stanno conquistando letteralmente l’industria dell’arte del fumetto giapponese, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge (edito da Star Comics in Italia, acquistate su Amazon il primo volume) e Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami (edito da Planet Manga in Italia, acquistate su Amazon il primo volume).

Le due opere sono edite in patria da Shueisha e condividono i primi posti assieme, chiaramente, ad altre serie celebri coerentemente con il grande seguito posseduto, ad esempio One Piece di Eiichiro Oda e Tokyo Revengers di Ken Wakui (che sta vendendo alle velocità della luce).

La stima delle vendite copre l’arco temporale che passa dal 23 novembre 2020 al 23 maggio 2021 e riguarda solo le copie fisiche delle opere.

I manga più venduti (tutti i volumi al momento pubblicati per serie)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 26.351,483); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight scritto e disegnato da Gege Akutami (copie vendute stimate: 23.797,483); Tokyo Revengers scritto e disegnato da Ken Wakui (copie vendute stimate: 23.797,483); L’Attacco dei Giganti scritto e disegnato da Hajime Isayama (copie vendute stimate: 4.635,754); Chaisaw Man scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (copie vendute stimate: 4.181,650).

I manga più venduti (singolo volume per serie)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Volume 23 di Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 4.982,832); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Side Story scritto e disegnato da Ryōji Hirano (copie vendute stimate: 2.289,411); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 14 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 2.055,130); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 15 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 2.016,143); ONE PIECE – Volume 98 di Eiichiro Oda (copie vendute stimate: 1.876,047); Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.640,157); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Fanbook Ufficiale 2 (copie vendute stimate: 1.630,162); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 1 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.552,810); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 9 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.535,199); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 8 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.534,949); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 13 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.531,848); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 2 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.526,064); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 12 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.521,362); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 10 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.517,026); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 11 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.511,238); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 4 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.505,759); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 7 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.505,348); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 3 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.503,75); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 6 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.492,324); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Volume 5 di Gege Akutami (copie vendute stimate: 1.488,529); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Volume 22 di Koyoharu Gotouge; (copie vendute stimate: 1.171,508); L’Attacco dei Giganti – Volume 33 di Hajime Isayama (copie vendute stimate: 1.094,178); SPYxFAMILY – Volume 6 di Tatsuya Endō (copie vendute stimate: 1.086,102); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Volume 19 di Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 1.005,455); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Volume 18 di Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 1.005,265).

Light Novel più vendute (tutti i volumi al momento pubblicati per serie)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Aya Yajima e Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 651,358); That Time I Got Reincarnated as a Slime scritto da Fuse ed illustrato da Mits Vah (copie vendute stimate: 357,852); The Apothecary Diaries scritto da Hyūnganatsu ed illustrato da Kashiwa Miyako (copie vendute stimate: 350,043); Re: ZERO – Starting Life in Another World scritto da Tappei Nagatsuki e disegnato da Shinichirou Otsuka (copie vendute stimate: 301,196); Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (versione light novel) di Aya Yajima e Koyoharu Gotouge (copie vendute stimate: 270,825); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Iku Natsu to Kaeru Aki scritto da Gege Akutami e Baraddo Kitaguni (copie vendute stimate: 235,170); Haikyu!! L’Asso del Volley scritto da Kiyoko e Hoshi e Haruichi Furudate (copie vendute stimate: 225,002); Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – Yoake no Ibara Michi scritto da Gege Akutami e Baraddo Kitaguni (copie vendute stimate: 206,059); Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose scritto da Shuichi Nimaru e illustrato da Ui Shigure (copie vendute stimate: 185,751); Swort Art Online scritto da Reki Kawahara e illustrato da abec (copie vendute stimate: 177,732).

Light Novel più vendute (singolo volume per serie)