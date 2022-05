Manga Mania è il l’iniziativa organizzata da laFeltrinelli per esplorare uno dei fenomeni letterari più interessanti degli ultimi anni, capace di avvicinare e conquistare pubblici trasversali, ovvero il manga e il suo immaginario letterario e artistico, attiva fino al 25 maggio in tutte le oltre 100 Librerie Feltrinelli d’Italia e online. Questo sabato 21 maggio 2022 alla Feltrinelli piazza Piemonte di Milano è il cosplay a fare da protagonista con un intero pomeriggio di talk, workshop, attività e sfilate, rivolto agli appassionati e curiosi del mondo.

Manga Mania: un giorno dedicato al cosplay

Cosplay Day, è così che si chiama la giornata a tema, è realizzata in collaborazione con Lucca Comics&Games in cui non mancheranno live e dirette su Instagram a cura della community Cosplay Italia, animazione e divertimento a non finire.

Si inizia alle ore 16.00 al via con il talk Evoluzione del cosplay per parlare della nascita del fenomeno e della sua diffusione in Giappone, prima, e in Italia, poi, assieme alla cosplayer di fama internazionale, costumista e stylist NadiaSk, a Gabriella Orefice aka Mogu Cosplay, alla cosplayer, streamer e youtuber italiana Gaia Giselle e a Letizia Livornese conosciuta come Letizia Cosplay.

Il pubblico potrà sfilare con i propri costumi ed essere valutati nel corso della giornata da una giuria composta da NadiaSk, Mogu Cosplay, Gaia Giselle. I primi tre selezionati verranno premiati, rispettivamente, con un biglietto di ingresso all’edizione 2022 di Lucca Comics&Games e con due Gift Card laFeltrinelli.

Dalle ore 17.00 ci saranno dei laboratori dedicati al Cosplay Challenge, un viaggio, condotto da Mogu Cosplay, attraverso il fenomeno delle competizioni internazionali, dal Giappone all’Europa, fino all’America Latina, e al Cosmaking, per scoprire assieme a Gaia Giselle e a NadiaSK i vari passaggi che portano alla creazione di un cosplay: dallo studio dei costumi, la ricerca, la lavorazione dei materiali, l’ideazione della performance, fino alla rappresentazione sul palco.