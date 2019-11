Manga Star Comics: annunciate tutte le novità in arrivo!

Manga Star Comics, durante la sua conferenza al Lucca Comics & Games, ha presentato tutte le novità per il prossimo anno!

Orochi

Giappone, anni cinquanta. In una notte di tempesta, una giovane e bellissima donna di nome Orochi bussa alla porta di casa di due sorelle in cerca di riparo dalla pioggia, e, per sdebitarsi, si offre di lavorare per loro come domestica. In un mix di elementi paranormali e situazioni particolarmente cariche di tensione, Orochi cerca di aiutare le persone a elevare la loro misera condizione, finendo però spesso con il peggiorare le cose.

Ariadne in the blue sky

Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quella vita va un po’ stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di esoscheletri meccanici.

Senrei – Baptism

Izumi Wakakusa è un’attrice famosa e rinomata, ma letteralmente ossessionata dalla bellezza. Quando un’orribile voglia sfigura il suo volto, la donna si ritira dalle scene e diventa madre di una bambina, Sakura. La ragazzina cresce viziata e coccolata dalla madre, sotto la costante, onnipresente supervisione del suo occhio vigile. Ma forse l’amore della madre non è quello che sembra. Amore senz’altro, ma più che per la figlia in sé per la sua bellezza e giovinezza… Quale terrificante verità si cela dietro la sua nascita? L’opera più memorabile, spaventosa, scioccante e disturbante del maestro del brivido Kazuo Umezz!

Utena La Fillette Revolutionnaire

Utena Tenjo è una studentessa delle superiori bella e atletica, ma dal carattere e portamento da vero e proprio maschiaccio. Questa sua condotta ha avuto origine durante la sua infanzia, quando rimase profondamente affascinata dall’incontro con un principe misterioso – che la ispirò a tal punto da voler diventare lei stessa un principe!

Utena – After the revolution

Vent’anni dopo gli eventi che hanno visto protagoniste Utena e Anthy fra le mura dell’enigmatico e inafferrabile Istituto Otori, Touga e Saionji si incontrano nuovamente durante un’esposizione d’arte a New York. Ben presto si ritroveranno nella loro vecchia scuola, per indagare su alcuni eventi accaduti prima del loro diploma…

Seiri-chan

Suona il campanello. È un buffo essere rosa a forma di cuore. Sono Seirichan! Eccomi tornata! C’è chi la saluta sorpresa che sia già l’ora della sua visita, e le confida le vicende di coppia. C’è chi la accoglie in malo modo, insultandola e rinfacciandole quanto sia fastidiosa. C’è chi la riabbraccia con sollievo, temendo indesiderate conseguenze in caso non fosse arrivata. C’è chi, un giorno, non la vede più arrivare, e capisce che a breve nella sua vita dovrà “arrivare” qualcun altro.

Hataraku Kappa

In una bizzarra città che mescola influenze russe, medio orientali ed europee, la giovane e semplice Anne è alla ricerca di un lavoro. Finalmente lo trova: farà la cuoca in un sottomarino di kappa pirata! La attende un viaggio indimenticabile fra paesaggi mozzafiato, combattimenti con mostri spaventosi, incontri con personaggi incomprensibili, ed esperienze sempre più affascinanti e surreali.

Heavenly Delusion

Tokio è una ragazzina che vive in una sorta di collegio protetto da spesse mura. Come i suoi compagni, segue ogni giorno lezioni tenute da robot professori, e trascorre serenamente il tempo libero chiacchierando e giocando con gli amici. Tutti gli studenti sembrano possedere però dei “talenti” particolari, e pian piano la curiosità verso il mondo esterno si unisce a misteriosi presentimenti, movimentando la quiete del loro piccolo paradiso.

Kaguya-sama – Love is War

Miyuki Shirogane è il presidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia Shuichiin, e viene considerato un genio per via del suo rendimento perfetto in tutte le materie. La ricca e bella Kaguya Shinomiya è invece la vice presidente del consiglio, ed è celebre in tutto l’istituto per la sua eleganza e i suoi successi scolastici.