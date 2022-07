Come leggere gratis il nuovo manga di Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) e tanti altri? Square Enix ha la risposta per voi ovvera una applicazione online di lettura manga completamente legale e che prende il nome di Manga Up!.

Manga Up! per leggere GRATIS il nuovo manga di Hiromu Arakawa e tanti altri

Dal core business simile a MANGA Plus per Shueisha, Square Enix si propone di pubblicare online, in lingua inglese e in contemporanea con l’uscita giapponese, le ultime uscite dell’editore come Daemons of the Shadow Realm (il nuovo manga della Arakawa già citato in apertura ed inedito in Italia), Fullmetal Alchemist (recuperate su Amazon il 1° numero della Ultimate Deluxe Edition), The Case Study of Vanitas, Toilet-Bound Hanako-kun, Monthly Girls’ Nozaki-kun, The Apothecary Diaries, Horimiya e The Royal Tutor.

Il servizio include anche serie licenziate dall’etichetta statunitense di Square Enix, ossia Square Enix Manga & Books e non solo, pubblicate ovviamente anche in Giappone, fra cui DanMachi – È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un Dungeon?, Goblin Slayer e Sekirei.

Square Enix ha lanciato l’applicazione in questione in Giappone già nel 2017 sia per i dispositivi iOS che Android, e adesso è disponibile anche in Italia.

Relativamente al nuovo manga di Hiromu Arakawa, la sensei ha avviato la serializzazione per celebrare i 20 anni del successo di Fullmetal Alchemist. L’opera, cui titolo originale è Yomi no Tsugai, ha avuto inizio il 10 dicembre 2021 attraverso le pagine mensili di Monthly Shounen Gangan (Kodansha). L’opera si compone al momento di 6 capitoli ed è inedita in Italia. Ecco una sinossi: