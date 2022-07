Grandi novità per la casa editrice saldaPress, che non frena la sua corsa al cambiamento nel panorama del fumetto italiano e non solo! Il suo catalogo già vasto ora si arricchisce di una nuova collana, una nuova casa dedicata al grande fumetto giapponese il cui nome è Mangaka. La collana Mangaka, come tutte le collane proposte da saldaPress, sarà caratterizzata dal concetto che sta alla base di ogni pubblicazione della casa editrice e che si traduce nella presenza di “grandi autori, grandi storie e grandissima qualità editoriale“.

La nuova collana di saldaPress: Mangaka

Per raccontarvi di cosa si tratta, riportiamo le dichiarazioni di Andrea Ciccarelli, direttore editoriale di saldaPress, il quale ha spiegato con queste parole l’idea di fondo della collana Mangaka:

In un panorama affollato come quello italiano dei manga, la scelta che abbiamo fatto per Mangaka è quella di focalizzarci sugli autori e sulla qualità delle loro opere e, quindi, di mantenere una forte continuità con quella che è da sempre la proposta editoriale della nostra casa editrice. Valorizzare al massimo ciò che scegliamo di pubblicare resta infatti l’obiettivo principale del nostro lavoro. Così, aprire il catalogo saldaPress al fumetto giapponese e presentare per la prima volta in Italia l’opera di un autore importante come Atsushi Kamijo – la prima delle proposte di Mangaka – prima di tutto ci rende orgogliosi per la fiducia che ci è stata accordata dall’autore e dal suo editore originale. Parallelamente, ci sembra anche il modo migliore per accompagnare il lettore alla scoperta di personaggi e di mondi narrativi di grande fascino come quelli che il maestro Kamijo ha saputo evocare con le sue opere.

Ad aprire la collana Mangaka sarà un maestro del fumetto giapponese, Atsushi Kamijo, di cui saldaPress presenterà To-y e Sex (su Amazon il fumetto originale), due opere cult degli anni ‘80, mai pubblicate in Italia, di cui potete vedere le copertine di seguito:

Non solo Mangaka per saldaPress! Ricordiamo che di recente la casa editrice ha introdotto YAÙ, la collana dedicata alle opere young adult, e RamenBurger, in cui il fumetto occidentale e quello orientale si incontrano. Con la nuova collana saldaPress conferma ancora una volta la propria volontà di continuare a proporre ai lettori fumetti di grande interesse e di altissima qualità.