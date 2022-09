Il nuovissimo trailer di Manifest 4 fornisce agli spettatori alcuni indizi riguardo la soluzione dei tanti enigmi ancora irrisolti che riguardano il volo 828 e ciò che avvenne in realtà.

Manifest, incentrato sul mistero di un aereo e dei suoi passeggeri riapparsi dopo essere scomparsi per quasi 5 anni, è stato cancellato dalla NBC dopo sole tre stagioni. Inizialmente, Netflix aveva rifiutato di riprendere la serie, nonostante la sua popolarità nel servizio di streaming. Il mese successivo, però, è stato riportato che Manifest 4 era una questione non ancora del tutto chiusa, anche se all’epoca non era chiaro se sarebbe stata trasmessa su NBC o Netflix. Tuttavia, è stato recentemente riportato che Warner Bros. Television stava negoziando sia con i membri del cast che con gli sceneggiatori proprio in preparazione alla “resurrezione” della serie da parte di Netflix.

Il nuovo trailer di Manifest 4

Manifest è stato ripreso da Netflix per la quarta e ultima stagione nell’agosto 2021. Dopo la sua cancellazione da parte di NBC, Netflix ha acquistato i diritti della serie per realizzarne una quarta e ultima stagione composta da 20 episodi e che uscirà su Netflix suddivisa in 2 parti composte da 10 episodi ciascuna. L’annuncio è stato dato il 28 agosto, conosciuto fra gli appassionati della serie come “828 Day“.

Manifest ha debuttato sulla NBC nel 2018 e il creatore della serie Rake aveva originariamente pianificato un arco narrativo completo di 6 stagioni. La serie è interpretata da Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor; anche se la serie è stata inizialmente accolta dalla critica senza particolare entusiasmo, la campagna #SaveManifest, guidata dai fan più fedeli alla serie ansiosi di scoprirne tutti i segreti e il finale, ha dimostrato che gli spettatori amano molto questa serie.

Infine, vi lasciamo qui di seguito al nuovissimo trailer di Manifest 4:

I primi 10 episodi di Manifest 4, la stagione finale della serie, saranno disponibili su Netflix il 4 novembre.