Manifest: la quarta stagione cancellata definitivamente

Nulla da fare per Manifest, il mistery drama della NBC ideato da Jeff Rake, andato in onda sulla NBC dal 24 settembre 2018 al 10 giugno 2021. La quarta stagione non ci sarà. Nemmeno Netflix ha potuto fare qualcosa per salvare la serie, conclusa quindi con l’ultima puntata della terza stagione andata in onda negli Stati Uniti il 10 giugno scorso e attesa in Italia su Premium Stories per il 12 luglio 2021.

Addio a Manifest

Il 14 giugno di quest’anno la NBC aveva annunciato la cancellazione della serie dopo solo 3 stagioni, a fronte di un ordine iniziale di 6 e Netflix stava valutando la possibilità di salvare il progetto. In fondo non è la prima volta che una serie viene salvata dalla cancellazione dal colosso dello streaming. Pensiamo semplicemente a Lucifer che, dopo la cancellazione da parte della Fox, è stato salvato dalla piattaforma, dove tutt’ora è una delle serie più seguite, la cui sesta e ultima stagione, prevista per il 2022, è una delle più attese.

Purtroppo, Netflix è giunto alla conclusione che Manifest è un titolo su cui non vuole investire.

Il creatore di Manifest, Jeff Rake, la scorsa settimana aveva twittato:

“Miei cari Manifesters, sono devastato dalla decisione della NBC di cancellarci. Il fatto che siamo stati chiusi a metà è un pugno nello stomaco. Spero di trovare una nuova casa. Voi fan meritate un finale per la vostra storia. Grazie per l’amore mostrato a me, al cast e alla troupe”.

A fronte degli ultimi aggiornamenti la star Josh Dallas ha twittato:

“Beh, miei #manifestanti, mi dispiace dire che per ora è il capolinea. Siamo così orgogliosi di aver portato questa storia su 3 stagioni. Avremmo tanto voluto finire questo viaggio con voi. Ma non era nelle carte”.

Anche l’altra protagonista della serie, Melissa Roxbough, ha voluto esprimere il suo rammarico:

“Grazie per tutti quelli che si sono uniti a noi. Sarò per sempre grata per la famiglia di disadattati e creatori che sono finiti ai Silvercup Studios. Quando giri uno show, passi tutto il giorno con queste persone… Diventano veramente la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi terapisti, il tuo intrattenimento….tutto. Voi ragazzi non avete idea di cosa significherete per sempre per me. Ho passato alcuni dei più bei giorni della mia vita sui palchi di Manifest, con persone che mi sono entrate nel cuore”.

Questa decisione fa davvero male al cuore, soprattutto perché ci sono ancora molte domande che rimarranno senza una risposta, lasciando quindi il finale della serie in sospeso.