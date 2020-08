mantic Games annuncia il gioco di ruolo di Hellboy

Interessanti novità nel mondo dei giochi di ruolo!

Mantic Games, azienda inglese nota al grande pubblico per il wargame Kings of Wars, ha infatti annunciato che produrrà il gioco di ruolo dedicato ad uno dei personaggi più amati di tutti i tempi: Hellboy.

Al momento in cui scriviamo le notizie fornite dal comunicato ufficiale sono piuttosto limitate.

Il progetto verrà finanziato tramite una di raccolta fondi che verrà attuata sulla nota piattaforma Kickstarter: la data di questa campagna non è ancora stata ufficializzata ma cadrà “durante l’estate”.

Stando a quanto detto, questo nuovo gioco di ruolo promette di:

[…] essere un modo completamente nuovo di esplorare l’universo di Hellboy e del B.P.R.D., permettendo di dare vita a spettacolari one-shot o campagne ricche d’azione.

Tra gli elementi su cui si hanno invece maggiori certezze abbiamo invece la persona che sarà a capo del progetto. La mantic ha infatti fatto sapere che a capo del design ci sarà Marc Langworthy, personaggio già noto al grande pubblico per aver preso parte allo sviluppo di giochi come Mutant Chronicles 3rd Edition Roleplaying Game, Judge Dredd & The Worlds of 2000 AD Roleplaying Game, e Conan: Adventures in An Age Undreamed Of Roleplaying Game.

Altro elemento sicuro è il motore che muoverà le meccaniche di questo nuovo prodotto: la quinta edizione di D&D, il gioco di ruolo più famoso del mondo.

Non è la prima volta che il personaggio e l’universo creato da Mike Mignola compiono un salto transmediale uscendo così dal mondo del fumetto per approdare su altri mezzi d’intrattenimento. La stessa Mantic Games è la “mente” dietro al gioco da tavolo sul “rosso” venuto dall’inferno. Anche in quel caso il progetto venne finanziato grazie ad una campagna di raccolta fondi che vide quasi tredicimila persone contribuire per un totale di oltre due milioni di dollari.

A proposito di questo nuovo progetto Ronnie Renton, CEO di Mantic Games si è così espresso:

Questo gioco di ruolo sarà un nuovo fantastico modo di sperimentare Hellboy sul tavolo da gioco. La squadra ha fatto un magnifico lavoro nel catturare le atmosfere dell’universo di Hellboy. Inoltre le miniature di Hellboy: The Board Game saranno compatibili con il GDR, dando così ulteriore vita alla vostra fantastica collezione i miniature.

Nel suo comunicato Mantic Games ha inoltre annunciato che all’avvio della campagna sarà disponibile una quickstart gratuita che includerà tutte le regole necessarie per giocare, sei personaggi pre-generati e un’avventura ispirata ai fumetti concepita appositamente per questo gioco.