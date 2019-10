Maquia: arriva il Blu-Ray da Anime Factory

Scoprite in dettaglio il contenuto del Blu-ray di "Maquia: When the promised flower blooms", la nuova produzione di Mari Okada

Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media, ha da poche ore rilasciato, questo 17 ottobre, l’Ultralimited edition di “Maquia: When the promised flower blooms”, il noto film di Mari Okada già definito da Makoto Shinkai (regista di Your Name e Weathering with you) “un film magnifico in grado di smuovere i ricordi normalmente assopiti dentro di noi.”

Nonostante una immersione fantasy, la storia di “Maquia”, realizzata dallo studio PA Works, appare come un racconto familiare intimo sulla relazione mutevole fra genitori e figli che crescono, tema per altro particolarmente caro ad Okada che già nel 2017 aveva illustrato in dettaglio il particolare rapporto con sua madre.

Avvolta dalla delicata colonna sonora di Kenji Kawai (Ghost in the Shell), questa Ultralimited edition contiene:

Un digipack con 2 Blu-ray : film + contenuti extra

con : film + contenuti extra 3 Special Cards da collezione

da collezione Special Booklet da 84 pagine : versione italiana integrale del booklet originale giapponese

: versione italiana integrale del booklet originale giapponese Special Story da 16 pagine: racconto breve che fa da complemento al film, scritto dalla stessa regista

Inoltre, all’interno del secondo Blu-ray sono presenti:

Documentario “Making of” HD (22’ circa, sottotitolato in italiano) con interviste allo staff;

HD (22’ circa, sottotitolato in italiano) con interviste allo staff; Storyboard a video HD.

Per gli appassionati di doppiaggio, invece, la novità di quello italiano è stata di aver scelto di usare timbriche che rispecchiassero il più possibile la giovanile freschezza recitativa dell’originale attraverso la preziosa partecipazione di Mattia Fabiano, Sara Tesei e Gabriele Meoni.

A questi cast di doppiatori tutti italiani si aggiungono:

Sara Labidi che presta la sua voce a Maquia

che presta la sua voce a Mirko Cannella che presta la sua voce ad Ariel

che presta la sua voce ad Margherita De Risi che presta la sua voce a Leilia

che presta la sua voce a Alessio Cigliano che presta la sua voce a Barrow

che presta la sua voce a Valentina Favazza che presta la sua voce a Racine

che presta la sua voce a Marco Vivio che presta la sua voce a Lang

che presta la sua voce a Francesca Fiorentini che presta la sua voce a Mido

che presta la sua voce a Luigi Ferraro che presta la sua voce a Re di Mezarte

Nel cast di vocal actors/seiyū giapponesi sono presenti invece Miyu Irino, Manaka Iwami, Yūki Kaji, Ai Kayano, Hiroaki Hirata, Miyuki Sawashiro, Tomokazu Sugita, Yōko Hikasa, Yoshimasa Hosoya, Misaki Kuno e Rina Satō.