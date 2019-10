Maquia: tutti i dettagli sulla Ultralimited Edition

In arrivo la Ultralimited Edition di Maquia, il primo film d'animazione della regista Mari Okada, apprezzato anche dal regista di Your Name.

La Ultralimited Edition di Maquia l’opera prima firmata da Mari Okada è in arrivo in home video il 17 ottobre 2019, definito da Makoto Shinkai, il regista di Your Name, “un film magnifico in grado di smuovere i ricordi normalmente assopiti dentro di noi”. Questa edizione verrà distribuita da Anime Factory a tiratura limitata e numerata, oltre alla già annunciata Limited Edition. I contenuti extra di questa edizione sono davvero imperdibili.



La Ultralimited Edition di Maquia comprende: · Un digipack con 2 Blu-ray™: film + contenuti extra;

· 3 Special Cards da collezione;

· Special Booklet da 84 pagine: versione italiana integrale del booklet originale giapponese;

· Special Story da 16 pagine: racconto breve che fa da complemento al film, scritto dalla stessa regista. Ci sono altri prodotti contenuti all’interno del secondo Blu-ray:

· Documentario “Making of” HD (22’ circa, sottotitolato in italiano) con interviste allo staff;

· Storyboard a video HD. Maquia racconta la storia degli abitanti di Iorph, un popolo che vive lontano dagli insediamenti umani. La particolarità di questa stirpe è quella che la loro crescita cessa verso i quindici anni d’età e vive vite pluricentenarie. Dopo l’incursione dell’esercito di Mezarte, la giovane Maquia riesce a fuggire. Incontra così un neonato che ha perso i genitori e con il quale stringe un rapporto unico che sfiderà lo scorrere del tempo.

Una suggestiva ambientazione fa da scenario al rapporto tra Maquia, ragazza adolescente che appartiene alla longeva ed eternamente giovane razza degli Iorph, e Ariel, ragazzo umano il cui destino è l’inevitabile crescita.

Si tratta dell’opera prima della regista Mari Okada, arricchita dalle musiche del maestro Kenji Kawai.

Il pre-order della Ultralimited Edition di Maquia si può effettuare cliccando qui. Per tutte le informazioni su Maquia e su Anime Factory vi consigliamo di consultare il sito, la pagina Facebook e Instragram . In attesa della Ultralimited Edition di Maquia, vi consigliamo il blu-ray di Your Name, opera di Makoto Shinkai. E’ possibile effettuare l’acquisto cliccando qui.