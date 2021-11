Maradona: Sogno Benedetto, recensione primi 5 episodi della docuserie

La docuserie targata Amazon Original, Maradona: Sogno Benedetto è una produzione che mette in mostra un sogno, una benedizione prima e poi una maledizione divenuta ossessione di cui nessuno può liberarsi. Tutti conoscono Diego Armando Maradona, si conoscono a menadito i suoi successi, ma ancora più i suoi fallimenti e le cocenti delusioni nella vita privata. La sua popolarità, tuttavia, non deriva solo da ciò che ha fatto in campo o fuori da esso, poiché ha sempre rappresentato qualcosa di molto più universale: passione, desideri, ostacoli, successi e fallimenti tutti amalgamati nella lotta per andare avanti senza mai rinunciare alle proprie origini. La miniserie disponibile su Amazon Prime Video (dal 29 ottobre i primi cinque, il 5 novembre altri due, mentre gli altri tre settimanalmente rispettivamente il 12, 19 e 26 sempre di novembre) mostra tutto riuscendo a omaggiare il compianto campione sportivo con grande rispetto e naturalezza, ma scopriamone di più in questa recensione.

Non sapete come funziona Amazon Prime Video? Non vi preoccupate, ve lo spieghiamo noi! Su Amazon Prime Video potete vedere tutte le serie e i film Amazon Original e per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Maradona: Sogno Benedetto, una docuserie matura e realistica

Maradona: Sogno Benedetto è una cronaca della vita di Diego Armando Maradona, dai bassifondi di Buenos Aires fino alla “mano di dio” e al suo eterno rivale: il Brasile. Dalla sua infanzia precaria a Villa Fiorito (un pericoloso quartiere della città) e la sua famiglia ai suoi trionfi e fallimenti con la squadra argentina. La docuserie ci racconta l’inizio della sua carriera, la sua prima volta nell’Argentinos Juniors e nel Boca Juniors con grande cura nei dettagli e verosimiglianza con la vera storia del noto campione. In questo modo il documentario mostra anche l’aspetto prettamente umano di Maradona, descrivendo la sua lealtà, i suoi valori e le sue passioni.

Gli episodi sono scritti molto bene e la recitazione è eccezionale, così che lo spettatore possa captare perfettamente i sentimenti e i pensieri che in determinati momenti poteva avere lo stesso Maradona. In ogni fase della vita del calciatore presente nello show di Amazon è possibile osservare come si sentiva anche nei momenti più complessi grazie alla sua grande fiducia in se stesso che gli ha permesso di non arrendersi mai nonostante le numerose sofferenze e i complessi ostacoli che si è trovato a superare nel corso della vita.

Il documentario ha tutto: storia, calcio, dramma. Dall’infanzia di Diego al suo ultimo respiro da giocatore in Messico. Un ritratto sobrio, aperto a ogni tipo di interpretazione dell’idolo argentino senza essere troppo disfattista o demonizzante. Ovviamente non mancano alcune scelte narrative audaci come la rappresentazione di un innegabile campione sportivo accompagnata da un’altrettanto indubbia personalità complessa che ha dato origine a comportamenti imprevedibili e fortemente immorali. Il risultato è un affascinante ritratto di un uomo che ha raggiunto la grandezza nonostante molti difetti e passi falsi.

Pertanto, Maradona: Sogno Benedetto è più di uno dei tanti documentari che raccontano la vita di un calciatore: la scrittura di Guillerno Salmerón e Silvina Olschansky insieme alla direzione di Alejandro Aimetta (Roger Gual ed Edoardo De Angelis sono i registi rispettivamente degli episodi ambientati in Spagna e Italia) è matura e inaspettatamente imparziale e realistica. Ha una narrazione inedita poiché osserviamo Maradona mentre ci racconta la sua vita, dal momento in cui inizia a giocare a calcio ed entra in contatto con la mafia argentina che gli darà una seconda casa fino a quando è diventato il miglior giocatore al mondo in Europa.

Produzione di alto livello, al pari della carriera di Maradona

Maradona: Sogno Benedetto è, quindi, una miniserie biografica che mostra la vita di un giovane come tanti che si ritrova a nascere in un quartiere povero in Argentina che non si sarebbe mai aspettato di diventare il miglior giocatore di calcio del mondo. Gli spettatori, con scene anche alquanto divertenti e leggere, possono osservare come Maradona ha iniziato a giocare a calcio e il modo in cui ha imparato i suoi famosi dribbling e gol che gli hanno permesso di diventare una leggenda per tutte le generazioni. A tal proposito, per quanto riguarda il livello di produzione, la serie è molto ben realizzata con un’eccellente fotografia che mette in risalto tutti i fantastici luoghi in qui si ambienta la serie. Anche la colonna sonora è decisamente azzeccata in quanto presenta una musica originale dell’epoca di Diego Maradona suonata da diverse band argentine.

Merita una nuova parentesi la sublime recitazione improntata, appunto, sulla perfezione del realismo il quale spinge gli attori a immedesimarsi perfettamente nelle loro controparti reali. Questo è ancora più strabiliante se si considera che sono tre gli attori scelti per mostrare Maradona su schermo: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, chiamati a impersonare Diego in tre diverse fasi della sua vita. Inoltre, ci sono anche alcuni momenti divertenti in quanto i produttori hanno deciso di aggiungere alcune gag per rendere la serie più leggera e scanzonata, senza farla cadere nel ridicolo o nella satira.

La forza di Maradona: Sogno Benedetto risiede anche nella sua capacità di raccogliere testimonianze da chi ha vissuto davvero con Maradona, nel suo quartiere, con la sua famiglia e perfino nei suoi spogliatoi. I suoi compagni di squadra, idolatrati dai tifosi dell’epoca, parlano con franchezza dell’uomo che è sempre stato migliore di loro in campo. Lodano il suo talento e confessano che non potevano seguirlo quando correva con la palla a tutta velocità. Grazie alle sue strategie narrative, ogni elemento presente nel documentario rimane impresso nella mente dello spettatore, anche il più esperto della vita del campione argentino.

Conclusioni

In poche parole, Maradona: Sogno Benedetto è considerabile una delle migliori biografie di Amazon Prime Video, nonché una delle più ambiziose e divertenti che sia mai stata realizzata su una delle figure più controverse del calcio mondiale. Il grande budget produttivo e i sapienti nomi presenti nel cast hanno permesso di realizzare un documentario maturo e inaspettatamente realistico grazie alla presenza di interviste con familiari, amici e colleghi reali di Diego Armando Maradona. Amati del calcio, fan di Maradona o semplici appassionati, non perdete la visione di questa splendida docuserie!