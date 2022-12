Warner Bros. Pictures ha appena diffuso in rete il teaser trailer di Barbie, live action diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola che ha ridefinito la cultura pop. Oltre a mostrare brevemente il personaggio interpretato da Ryan Gosling, ovvero Ken, il video si apre con una simpatica citazione a 2001: Odissea nello Spazio, capolavoro di Kubrick.

Il teaser trailer del live action di Barbie con Margot Robbie

Si conosce ben poco della trama del film se non che l’amata Barbie verrà trasformata in una donna in carne e ossa che dovrà presto avere a che fare con le difficoltà della vita di tutti i giorni, lontana dal dorato mondo di Barbieland. Ryan Gosling sarà appunto Ken, controparte maschile che ha accompagnato Barbie sin dal suo debutto negli anni ’60. Nel cast anche Will Ferrell nei panni del CEO di una grande azienda di giocattoli (chiaro riferimento alla Mattel), Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Ariana Greenblatt e America Ferrera.

Il film è andato incontro a un vero e proprio limbo produttivo nel corso degli anni. Annunciato nel 2015, a vestire i panni di Barbie doveva essere Amy Schumer, poi ritiratasi dal progetto per altri impegni. Il suo posto sarebbe dovuto essere preso da Anne Hathaway, ma la scelta è infine ricaduta su Margot Robbie. L’uscita nelle sale americana è fissata al 21 luglio 2023.

Secondo i pani della Mattel il film su Barbie dovrebbe dare vita a un vero e proprio universo cinematografico basato sulle più celebri IP mai esistite. In programma già un nuovo film su Masters of The Universe, così come per le Hot Wheels, Polly Pocket, i Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Staremo a vedere se si tratterà o meno di una strategia vincente.