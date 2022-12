In un’intervista concessa a Comic Book, Margot Robbie si è detta più che felice all’idea di poter vedere la storia d’amore tra Harley Quinn e Poison Ivy nel DC universe.

Margot Robbie: ecco cosa vorrebbe nel futuro di Harley Quinn

La celebre interprete della dottoressa Quinn, vista lo scorso anno in azione in “The Suicide Squad” di James Gunn, interrogata al riguardo non ha lasciato dubbi sul fatto che siano anni che voglia disperatamente Poison Ivy, e anzi ha fortemente rimarcato il suo profondo interesse per la cosa, affermando: “Non posso dirvi quanto ho spinto per questo. Lo voglio anche io”.

Tuttavia, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di avere in mente già qualche attrice in mente per la parte, Margot Robbie ha affermato che in effetti non avrebbe in mente nessuno, e che pensando alla cosa riesce solo ad immaginare la Poison Ivy dei fumetti ma concorda sul fatto che una storia d’amore così celebre, presente sia nei fumetti che nella serie animata dedicata al suo personaggio, sarebbe “molto bello” venisse finalmente proposta sul grande schermo, come i fan chiedono da tempo.

Sebbene al momento non ci siano notizie su una nuovo film che riprenda la celebre Harley, Margot Robbie, che ha ricoperto il ruolo in ben tre pellicole (Suicide Squad, Bird of Prey e The Suicide Squad), ha sempre affermato di essere sempre pronta a riprendere in mano il ruolo in qualsiasi momento. Nel mentre è stato ufficialmente confermato che Lady Gaga reciterà al fianco di Joaquin Phoenix nel ruolo di Harley Quinn in Joker: Folie A Deux, sequel del film thriller psicologico di Todd Philliphs del 2019, Joker. Tuttavia non si tratta di una sostituzione ufficiale, dato che questo film non fa parte del DC Universe.

Anzi, a proposito di questa sorta di passaggio del testimone, Margot Robbie si è detta molto felice della cosa e dello sviluppo che riguarda il personaggio: