Margot Robbie spiega come è cambiata Harley Quinn nel nuovo Suicide Squad

Harley Quinn sta per tornare, e vuole farlo davvero con stile! Harley (della quale potete trovare il Funko Pop a questo link), oramai si è capito chiaramente, si è dimostrata essere uno dei personaggi più iconici e amati dell’Universo Cinematografico DC.

La data di uscita di The Suicide Squad di James Gunn, si avvicina ormai inesorabilmente e l’hype nei confronti delle nuove avventure di questa “squadra di disadattati” cresce in maniera esponenziale. Attraverso i canali social dello stesso Gunn, abbiamo già potuto vedere alcuni trailer, diversi poster e moltissimi altri contenuti random. In tutti, la figura di Harley Quinn gioca sempre un ruolo di massima importanza. L’ex partner del più grande Signore del Crimine di Gotham City, il Joker, ha finalmente avuto la possibilità di brillare davvero nei film della DC, ma il personaggio ha dovuto comunque subire alcuni cambiamenti per risultare coerente con la sua propria storia individuale.

La prima volta che abbiamo incontrato Harley, non era veramente “per conto suo”, venendo da sempre rappresentata come un sorta di “spalla” per il suo diabolico partner, il Joker. Con Suicide Squad, e Birds of Prey in seguito, il personaggio di Harley Quinn ha dimostrato egregiamente di potersela cavare da sola e che avrebbe avuto moltissimo da dire, anche senza l’ingombrante presenza del fidanzato. La DC, ovviamente, non si è lasciata scappare l’occasione di sfruttare dunque al massimo il personaggio, ormai legato alla figura della bellissima Margot Robbie.

In una recente intervista, rilasciata per promuovere il film in uscita, Margot Robbie ha dichiarato al Toronto Sun che il personaggio di Harley ha, secondo lei, talmente tante sfaccettature da rendere l’esplorazione della sua personalità, virtualmente infinita. Nel primo Suicide Squad si faceva comunque forza, pensando che sarebbe intervenuto ad un certo punto il Joker a tirarla fuori dai guai, in Birds of Prey invece, la nostra Harley si rende conto veramente che il mondo la fuori è “brutto e cattivo”, arrivando a dubitare seriamente di se stessa. In questo nuovo film invece, Harley non si aspetta l’aiuto di nessuno, sa che dovrà affrontare situazioni difficilissime e sa di potercela fare da sola.

In pratica, il personaggio che vedremo nel nuovo The Suicide Squad, sarà una Harley Quinn cresciuta, maturata e, soprattutto, senza alcun legame con quella vista nelle precedenti produzioni. Non vediamo l’ora di fare la sua conoscenza!