Dopo i vari rumor circolati in rete negli ultimi mesi, Warner Bros ha finalmente ufficializzato il sequel di Joker, film uscito nel 2019 e che ha sbancato al botteghino nonostante fosse vietato ai minori: si chiamerà Joker: Folie À Deux e uscirà nel 2024. Assieme a Joaquin Phoenix ci sarà Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, ruolo interpretato in live action negli ultimi anni da Margot Robbie. Ed è stata proprio quest’ultima a elogiare la nota cantante e attrice.

Da un'immagine ufficiale del film di Joker

Ai microfoni di MTV News Margot Robbie ha espresso il suo entusiasmo nel vedere una nuova interpretazione di Harley Quinn sul grande schermo: “Sono molto felice perchè, come ho detto sin dall’inizio, Harley Quinn è quel ruolo che viene passato di grande attore in grande attore, un pò come accade con Macbeth o Batman. Lo stesso è accaduto con il ruolo della Regina Elisabetta I, Cate Blanchett fece una grande interpretazione e poi ho avuto la possibilità di fare anche io parte di quel mondo. Per me è stato un vero onore poter gettare le basi con il personaggio di Harley e fare in modo che ci siano anche altri a poter dire la propria. E penso proprio che farà un qualcosa di incredibile”.

Ovviamente l’Harley Quinn di Lady Gaga sarà un qualcosa di completamente diverso e slegato dall’attuale DCEU. Per il sequel di Joker Lady Gaga, secondo un report di Variety, guadagnerà 10 milioni di dollari. Se consideriamo il costo degli ingaggi con il budget di produzione, sembra proprio che il sequel di Joker possa essere molto più costoso del primo film, richiedendo circa 150 milioni di dollari per la sua produzione. Il nuovo film sarà ambientato in larga parte all’interno dell’Arkham Asylum, una delle location più importanti dell’universo DC Comics. Si tratta di un manicomio che funge da ospedale psichiatrico per i criminali di Gotham. Una versione rivisitata dell’Asylum chiamata Arkham State Hospital è apparsa anche nel primo film dove Arthur Fleck è intento a rubare il reperto medico della madre malata e poi nel finale.