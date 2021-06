Mari Okada (AnoHana) dirige un nuovo anime originale allo Studio MAPPA

Alice to Teresu no Maboroshi Kojo (La Fabbrica delle Illusioni di Alice e Teres) è il nuovo anime di Studio MAPPA scritto e diretto da Mari Okada, conosciuta in Italia per opere come Anohana – ancora non conosciamo il nome del fiore che abbiamo visto quel giorno, Savage Season e Maquia – decoriamo la mattina dell’addio con i fiori promessi. Il progetto è stato annunciato in occasione dei festeggiamenti per il suo decimo anniversario al “MAPPA STAGE 2021 -10th Anniversary-“.

Alice to Teresu no Maboroshi Kojo: il nuovo anime di Mari Okada

Mari Okada descrive la trama dell’anime come la storia di giovani che lottano in un mondo incerto e combattono il destino con l’arma dell’amore.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda lo staff Tadashi Hiramatsu è l’assistente alla regia mentre Yuriko Ishii (Another, Persona -trinity soul-) sta disegnando i personaggi ed è il capo dell’animazione. Kazuki Higashiji (Angel Beats!, Hanasaku Iroha – Blossoms for Tomorrow, The Piano Forest) sta dirigendo le arti. Tutti i suddetti animatori hanno collaborato al film Maquia – decoriamo la mattina dell’addio con i fiori promessi di Mari Okada. Masaru Yokoyama (Her Blue Sky, Horimiya) sta componendo la musica.

Studio MAPPA ha sottolineato che non può ancora annunciare la data di uscita, ma che lo staff è in piena produzione sul film.

Qui sotto il teaser:

A proposito di Mari Okada

Tra le opere di Mari Okada giunte in Italia abbiamo il suo romanzo Anohana (Ano hi mita hana no namae o bokutachi wa mada shiranai) trasposta in manga da Mitsu, serializzato sul Jump Square di Shūeisha tra il 2012 e il 2013 ed edito dalla J-POP che descrive così la trama:

La vita di cinque amici viene funestata dalla morte di Meiko Honma, soprannominata “Menma”, una loro compagna di giochi. Cresciuti, i ragazzi frequentano le scuole superiori, ma non sono più amici. Improvvisamente Jinta Yadomi, detto “Jintan”, che era stato il leader del gruppo, inizia a vedere il fantasma della sua piccola amica di tanti anni prima. Meiko sembra voler comunicare soltanto con lui e desidera che Jinta esaudisca un desiderio che lei aveva quando era bambina, ma del quale si è dimenticata…

La casa editrice ha anche raccolto i tre volumi in un cofanetto da collezione reperibile su Amazon!

Abbiamo poi Savage Season (Araburu Kisetsu no Otome-domo yo) scritto da Mari Okada e illustrato da Nao Emoto, serializzato sulla rivista di manga shōnen Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha da dicembre 2016 a ottobre 2019 ed poi raccolto in otto volumi tankōbon.

In Italia è pubblicato dalla Star Comics:

Kazusa e le sue quattro amiche fanno parte del club di letteratura della scuola. Un giorno, mentre discutono animatamente di ciò che vorrebbero fare prima di morire, una di loro si lascia andare e pronuncia la parola “sesso”…

Da quel momento, nelle ragazze si risveglia un’irriducibile curiosità, che le porterà a spingersi sempre più sulla soglia dell’età adulta alla scoperta della sessualità e dei suoi turbamenti!

Star Comics ha infine annunciato la pubblicazione del manga e del romanzo di Her Blue Sky.