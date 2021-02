Marilyn Manson escluso da American Gods e Creepshow

I network Starz e AMC hanno deciso di rimuovere la presenza di Marilyn Manson dalle loro rispettive serie. La decisione è stata presa a seguito della dichiarazione di Evan Rachel Wood (che abbiamo visto recentemente nei panni di Dolores Abernathy in Westworld) riguardo ai (presunti) abusi che l’attrice avrebbe subito durante la sua relazione con Manson tra il 2007 e il 2010.

Già nel 2016 Evan Rachel Wood aveva fatto riferimento alle violenze subite nel corso di una relazione in un articolo di Rolling Stone, ma senza rivelare il nome del partner. Nel 2019 aveva sponsorizzato una legge dello stato di California per dilatare da 3 a 5 anni la prescrizione per i reati di violenza domestica. Il cosiddetto Phoenix Act venne in seguito approvato e reso effettivo dal 2020.

Nella giornata di ieri l’attrice ha infine reso pubblica la sua accusa:

“Il nome del mio abusatore è Brian Warner, noto al mondo anche come Marilyn Manson. Ha iniziato a dedicarmi attenzioni quando ero un adolescente e ha abusato di me in modo orribile per anni. Mi ha sottoposta al lavaggio del cervello e manipolato fino alla sottomissione.

Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e mettere in guardia le diverse industrie che lo hanno agevolato, prima che rovini altre vite. Sono vicina alle tante vittime che non resteranno più in silenzio.”

In seguito alla pesante accusa, il network Starz ha rilasciato un comunicato ufficiale sui social media in cui annuncia l’intenzione di rimuovere la performance di Marilyn Manson dall’episodio rimanente che lo coinvolge più avanti nella stagione in corso di American Gods, trasposizione seriale del romanzo di Neil Gaiman, in cui il cantante interpreta Johan Wengren, lead singer della band viking death metal “Blood Death”.

AMC Networks ha fatto la stessa cosa per la seconda stagione di Creepshow che sarà trasmessa sul suo servizio in abbonamento Shudder.

Anche l’etichetta discografica Loma Vista Recordings ha interrotto i rapporti col cantante, annunciando ufficialmente che cesserà di promuovere il suo ultimo album e di non voler più lavorare con Manson per altri progetti futuri.

Marilyn Manson al momento ha pubblicato sui social questa risposta alle accuse:

“Ovviamente la mia arte e la mia vita hanno attirato a lungo controversie, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà.

Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner con la stessa mentalità. Indipendentemente da come e perché altri stanno scegliendo di mistificare il passato, questa è la verità.”

Vedremo come si evolverà questa vicenda che avrà indubbiamente delle ripercussioni legali.