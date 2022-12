Ruben Fleischer, il regista di Venom e Uncharted, torna di nuovo al cinema: dirigerà un adattamento di Marjorie Finnegan – Ladra Temporale, un film tratto dal fumetto di Garth Ennis, creatore di The Boys, edito in Italia da saldaPress.

Marjorie Finnegan – Ladra Temporale di Garth Ennis diventa un film

Il nuovo film in arrivo sarà un live-action dell’omonima graphic novel di Garth Ennis e Goran Sudžuka. Prodotto insieme ad AWA Studios, che originariamente ha pubblicato la graphic novel, e LuckyChap Entertainment, che ha prodotto successi recenti come Birds of Prey e Promising Young Woman, la sceneggiatura del film di Marjorie Finnegan sarà scritta da Catya McMullen, nota per Georgia Mertching è morta.

In Marjorie Finnegan – Ladra Temporale tutto ciò che Marj vuole fare è correre su e giù per le linee del tempo, rubando ogni cosa luccicante, quasi luccicante, piuttosto luccicante su cui riesce a mettere le mani. Ma i suoi furti attirano l’attenzione del dipartimento di polizia temporale, il cui primo vice Marshall prenderà i suoi crimini da un punto di vista estremamente personale.

Goran Sudžuka ed io siamo lieti di vedere Marjorie Finnegan passare al grande schermo. Ruben Fleischer, AWA Studios, LuckyChap Entertainment e Catya McMullen sono la banda giusta per portarlo al cinema.

Questo è quanto ha dichiarato lo stesso creatore di The Boys, alla notizia della conferma del regista per il suo prossimo adattamento. D’altro canto, Fleischer si è dimostrato entusiasta per il nuovo progetto, elogiando il lavoro di Ennis, che si è è dimostrato più e più volte come “una delle voci più originali nel mondo dei fumetti.” Ha anche aggiunto: