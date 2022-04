Lo scrittore Mark Russell (Future State: Superman vs. Imperious Lex) e l’artista Michael Allred (Wonder Twins e One-Star Squadron) sono il duo che darà vita a Superman: Space Age, una nuova serie targata DC Comics, composta da 3 numeri in formato prestige che uscirà questa estate. Questa miniserie segna la loro prima collaborazione in assoluto.

Clark Kent nel nuovo fumetto Superman: Space Age

In Superman: Space Age vedremo Clark Kent mentre è alle prese con una crisi sempre incombente. E a quanto pare il suo potere potrebbe non bastare a salvare il mondo.

Ecco le variant cover di Steve Rude, Nick Derington e Michael Allred:

Questa la trama proposta dalla DC Comics:

Incontra Clark Kent, un giovane reporter che ha appena saputo che il mondo finirà presto (Crisi sulle Terre Infinite) e non c’è niente che lui possa fare per salvarlo. Sembra un lavoro per il suo alter ego… Superman! Dopo anni di inattività, il giovane uomo di Krypton sfida i desideri dei suoi padri e si presenta al mondo come il primo supereroe dell’Era Spaziale. Mentre ogni decennio passa e ogni nuovo pericolo emerge, si chiede se questo è quello che ucciderà lui e tutti quelli che ama. Superman si rende conto che anche le buone intenzioni non sono prive di contraccolpi quando il mondo intorno a lui si trasforma in un luogo determinato a distruggere se stesso quanto lui a salvarlo.

Sfogliate l’anteprima:

In una dichiarazione che annuncia la serie, Russell e Allred hanno entrambi espresso il loro entusiasmo nel lavorare insieme al supereroe più iconico della DC. Ecco che cosa ha detto Mark Russel:

“Questo è un progetto da sogno per me. Non solo perché posso lavorare con un genio come Mike Allred, ma perché ho sempre trovato Superman un personaggio così filosoficamente affascinante, che ci costringe a chiederci quanto sarebbe diverso il mondo se scegliessimo di essere il nostro miglior io?”

Rileggete il nostro articolo: Superman, le origini del supereroe per eccellenza

Mike Allred ha aggiunto:

“SUPER pompato di rivelare finalmente quello su cui abbiamo lavorato in segreto per così tanto tempo. Il mio più grande progetto per la DC finora. Lavorare con Mark Russell e la sua brillante sceneggiatura è stato uno sballo! Pieno di iconografia da far girare la testa, personaggi di alto livello, colpi di scena, emozioni e brividi, con il risultato di un potente classico epico istantaneo! È stato contemporaneamente intimidatorio e stimolante affrontare la sfida di illustrare questo progetto fenomenale!”

Rileggete il nostro articolo: Superman – i fumetti essenziali

Quando uscirà il primo dei 3 numeri? La serie debutterà con un primo numero di 80 pagine il 26 luglio negli Stati Uniti, gli altri 2 numeri usciranno a settembre e novembre. Recuperate il Blu-Ray Superman Anthology ora in offerta su Amazon!