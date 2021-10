Mark Waid e Dan Mora al lavoro su Batman e Superman?

Sono state rese note pochi giorni fa le uscite americane per il mese di Dicembre, ed osservando in particolare quelle di DC sembra che sia in vista una collaborazione tra lo sceneggiatore Mark Waid e il disegnatore Dan Mora per una storia contenuta in Detective Comics #1050, in uscita a Gennaio 2022, e che potrebbe essere una preview di una nuova serie con protagonisti Batman e Superman.

Mark Waid e Dan Mora al lavoro per un fumetto su Superman e Batman?

A Dicembre, l’albo Detective Comics #1050 sarà parte dell’evento Shadow of the Bat, un nuovo arco narrativo che promette di portare radicali cambiamenti nella vota editoriale di Batman. Leggendo la descrizione dell’albo contenuta nelle anticipazioni delle uscite si parla già di due nomi che dovrebbero apparire nel numero, ovvero lo sceneggiatore Mark Waid e l’artista Dan Mora, che potrebbero essere i futuri autori di una nuova serie su Batman e Superman.

Mark Waid si affianca al disegnatore di lunga data di Detective Comics, Dan Mora, per una nuova storia nel DC Universe… portando ai lettori una nuova alba per Batman… e Superman. Questo è solo l’inizio per Mark Waid e Dan Mora, ma anche per Batman e Superman!

A questa descrizione che riguarda Mark Waid e Dan Mora segue anche un’immagine promozionale diffusa insieme al comunicato: in questa immagine sono visibili dei concept art realizzati da Mora per i due personaggi. Di un certo interesse è il titolo stesso dell’immagine, ovvero “Batman-Superman-Worlds-Finest-Character-Sheet“, e quel World’s Finest potrebbe essere proprio il titolo della nuova serie. Se così fosse, nell’albo di Detective Comics in uscita a Dicembre potremmo avere un primo assaggio della serie dei due autori, che arriverà presumibilmente nel 2022. Per sapere se si tratti di una mini, di una serie più lunga o per conoscere tutti i dettagli al riguardo dovremo aspettare l’uscita delle anticipazioni DC per i primi mesi del 2022.

Detective Comics #1050, con all’interno questa prima preview della storia di Mark Waid e Dan Mora, uscirà in America il prossimo 25 Gennaio 2022. Mark Waid è uno degli sceneggiatori più apprezzati e riconosciuti di tutto il panorama del fumetto americano, e trovate tutti i suoi lavori su Amazon. Dan Mora è l’artista che ha firmato fumetti come Klaus di Grant Morrison e Once and Future di Kieron Gillen, entrambi pubblicati anche in Italia.