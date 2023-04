Mark Waid ed Emanuela Lupacchino lavoreranno insieme a World’s Finest: Teen Titans, una nuova serie a fumetti che nasce dalle apparizioni dei giovani aiutanti in World’s Finest. Ad annunciare questa collaborazione è stata la stessa DC, nella speranza che i due artisti confermino il grande successo riscosso in precedenza da Batman/Superman: World’s Finest (potete recuperarlo su Amazon).

World's Finest: Teen Titans

Mark Waid ed Emanuela Lupacchino a lavoro su World’s Finest: Teen Titans

Di seguito trovate la descrizione ufficiale (tramite comicsbeat.com) di World’s Finest: Teen Titans, rilasciata da DC per anticipare e preparare i fan al nuovo lavoro di Mark Waid ed Emanuela Lupacchio:

Guidato da Robin, il ragazzo prodigio, un nuovo super team è entrato in scena: preparatevi a incontrare i Teen Titans, il gruppo più trendy della DC pieno di super adolescenti con super problemi. Quando non combattono al fianco dei loro mentori della Justice League, trascorrono il tempo a gestire la loro immagine e a coltivare quella fan base che li aiuta a salvare il mondo… Nel frattempo, però, un pericolo dall’ombra intende fare a pezzi questi amici impedendogli di raggiungere il loro grande momento. Prima ancora di essere i Titans del DCU, questi supereroi erano i Teen Titans e non vorrete perdervi la nuova interpretazione delle loro origini.

My variant cover for "WORLD'S FINEST: TEEN TITANS: #1" has been released! pic.twitter.com/cXhpfxU1AM — W. Scott Forbes (@ScottForbes) April 12, 2023

Il World’s Finest: Teen Titans di Mark Waid ed Emanuela Lupacchino presenterà una copertina principale e una serie di varianti realizzate da più artisti fra cui: Chris Samnee, Evan “Doc” Shaner, Jim Cheung, e W. Scott Forbes.

Mark Waid, che in precedenza aveva lavorato su questi personaggi, ha dichiarato che:

Mi sono divertito così tanto a scrivere dei Teen Titans in Batman/Superman: World’s Finest che DC ne ha voluto ancora, e non potrei essere più felice. Prendendo spunto dal libro principale, la serie è ambientata in un passato non troppo lontano, quando Robin guidava il team, inclusi Bumblebee e Mal Duncan, mentre rispondevano alle richieste di aiuto dei bambini di tutto il mondo e si occupavano della loro celebrità. Il vero divertimento, per me e la meravigliosa Ema Lupacchino, sta nel rivelare molti segreti sorprendenti sulla reale identità di ciascuno dei Titans. Anche i lettori di lunga data rimarranno sbalorditi da queste rivelazioni inedite.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli, ricordandovi che l’uscita americana dell’opera è fissata all’11 luglio.