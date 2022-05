La Marvel Comics celebrerà il 60° anniversario di Amazing Fantasy #15, albo in cui Spider-man è apparso per la prima volta, in un modo davvero spettacolare. Ad agosto uscirà infatti uno speciale one-shot sovradimensionato intitolato Amazing Fantasy #1000 creato da un’intera rosa di creatori di alto profilo per celebrare il raggiungimento di questa pietra miliare.

Marvel annuncia Amazing Fantasy #1000: di che cosa si tratta?

Amazing Fantasy in realtà non è propriamente giunto al numero 1000: si tratta di un numero figurato creato per celebrare l’anniversario di Spiderman. In ogni caso, la Marvel ha deciso di celebrare l’occasione con una schiera di talenti che si occuperanno dell’antologia one-shot Amazing Fantasy #1000. Tra i creatori troveremo Neil Gaiman, Armando Iannucci, Jonathan Hickman, Dan Slott, Ho Che Anderson, Kurt Busiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Cheung, Olivier Coipel, Michael Cho e Terry Dodson.

La cover principale di Amazing Fantasy #1000 è stata realizzata da John Romita Jr., ma non mancheranno tante altre variant come quella creata da Peach Momoko:

Nel presentare il one-shot, la Marvel ha chiarito che esplorerà il passato e il futuro della storia cronologica dell’Uomo Ragno, il tutto in una serie di racconti che avranno un profondo impatto sul mito dell’Arrampicamuri e che proveranno come quest’ultimo sia uno degli eroi più amati di ogni generazione.

Nick Lowe ha dichiarato:

“È il sessantesimo anniversario di Spider-Man e volevamo celebrarlo in grande stile invitando alcune delle più grandi menti creative al mondo per festeggiarlo!”

Amazing Spider-Man #1000 verrà pubblicato il prossimo agosto negli Stati Uniti, ma già il prossimo giugno i lettori americani potranno leggere un ulteriore albo celebrativo dedicato all’Uomo Ragno!