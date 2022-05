Dalla TV alle pagine cartacee il passo è breve. Adam Goldberg, creatore dello show The Goldbergs, è stato scelto dalla Marvel per scrivere la nuova serie a fumetti sulla Damage Control, squadra che ha il compito di ripulire i danni causati dall’intervento dei supereroi. Ecco i primi dettagli.

Marvel annuncia Damage Control dal creatore di The Goldbergs

La miniserie in cinque numeri arriverà ad agosto e vedrà un nuovo team di eroi, tra cui Quicksilver, Ghost Rider e She-Hulk, impegnati nel prevenire e risolvere gli eventi catastrofici che possono verificarsi nel mondo Marvel. La prima apparizione della Damage Control risale al 1988 in Marvel Age Annual #4.

La squadra ha fatto parte anche di diversi eventi fumettistici come Civil War e World War Hulk, oltre ad essere comparsa sul grande schermo in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: No Way Home.

Questa la sinossi di Damage Control:

Gli Eroi Marvel meno conosciuti saranno finalmente celebrati! Dopo battaglie mega-potenti e catastrofi di livello Hulk, la Damage Control è sempre lì per ripulire il casino e riportare le cose alla normalità. Ma la Damage Control è molto più di una semplice e glorificata squadra di pulizie, e questa nuova serie alzerà il sipario rivelando i segreti più nascosti di questo lavoro che in precedenza erano conosciuti solo dalle persone con un livello di autorizzazione 8. E noi ne saremo testimoni guardando il tutto attraverso gli occhi di Gus: un volto nuovo, un volenteroso nuovo arrivato che non ha idea di quanto caotica la vita stia per diventare.

Adam Goldberg si è definito un grande fan della Damage Control, dichiarando di essere entusiasta del compito assegnatogli dalla Marvel. Nella serie a fumetti, a sua detta, ci saranno tanti cameo del mondo Marvel e verrà ampliata la mitologia della squadra, dimostrando come non si tratti semplicemente di un surrogato dello S.H.I.E.L.D.