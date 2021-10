Il mondo di Daredevil sta per andare incontro agli sconvolgimenti dell’evento Devil’s Reign, evento che coinvolgerà anche parte dell’universo Marvel a fumetti nella guerra tra il sindaco di New York e boss del crimine Kinpin e gli eroi urbani della città. L’editore sta già però cominciando a svelare ciò che sarà il futuro della testata, concentrandosi in modo particolare sul personaggio di Elektra.

Marvel annuncia Daredevil: The Woman Without Fear

Marvel ha infatti annunciato la miniserie Daredevil: The Woman Without Fear, titolo che fa ovviamente riferimento al capolavoro Daredevil: The Man Without Fear di Frank Miller e John Romita JR. Questa parentesi di Devil’s Reign, che durerà 3 numeri, verrà scritta da Chip Zdarsky, sceneggiatore della testata principale e dell’evento, e disegnata da Rafael De Latorre, e sembra che getterà una nuova luce sul passato di Elektra, svelando a Kingpin il più oscuro segreto della donna.

Nelle pagine precedenti della testata di Daredevil abbiamo visto Elektra dapprima sostituire Matt Murdock nella sua opera di vigilanza sul quartiere di Hell’s Kitchen, dopo che quest’ultimo è finito in prigione con l’accusa di omicidio, per poi combattere al suo fianco. Nota per la sua indole violenta, la greca Elektra, il cui legame sentimentale con l’avvocato e la sua controparte mascherata è stata più volte oggetto di storie di grandi autori, ha promesso a Murdock che non avrebbe ucciso nessuno mentre veste i panni del Diavolo di Hell’s Kitchen.

Riguardo questo nuovo sviluppo del personaggio, lo sceneggiatore di Daredevil Chip Zdarsky, annunciando la serie Daredevil: The Woman Without Fear, vede questa serie come un naturale sviluppo del proprio lavoro.

“Mentre stavamo sviluppando Devil’s Reign ci è parso chiaro che la storia di Elektra era troppo grande per essere raccontata nella serie principale! Ora Wilson Fisk ha scoperto il suo più oscuro segreto e non vedo l’ora che anche i lettori ne vengano a conoscenza!”.

Proprio per il fatto che la serie richiami la storia di Miller e Romita JR, in cui venivano raccontate le origini del personaggio, è molto probabile che questa Daredevil: The Woman Without Fear sia un punto di grande svolta non solo per la serie di Daredevil, ma ovviamente anche per Elektra. Il primo numero della mini uscirà in America a Gennaio 2022, con una copertina realizzata da Chris Bachalo. Elektra è inoltre protagonista anche di una nuova miniserie, Elektra: Black, White and Blood, annunciata qualche settimana fa.

In Italia, il mensile di Daredevil è arrivato al numero #26 (contenente il numero #28 della serie americana), mentre sono state pubblicate i primi due volumi che raccolgono la serie, Conosci la Paura, e Nessun Diavolo, solo Dio, pubblicato da Panini Comics pochi giorni fa.