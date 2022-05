Dan Slott si appresta a raccontare il finale di Spider-Verse con Edge of Spider-Verse, miniserie in cinque parti che sarà l’arco narrativo conclusivo di questa sua creazione. Marvel Comics ha annunciato in questi giorni la spettacolare conclusione di Spider-Verse, l’universo del Ragno della Casa delle Idee che ha consentito di vedere diverse declinazioni dell’Arrampicamuri, provenienti da differenti universi, come Spider-Man Noir, Spider-Man: India o Spider-Gwen.

Marvel annuncia Edge of Spider-Verse, il finale dello Spider-Verse

Come svelato da Dan Slott a Polygon, Edge of the Spider-Verse sarà diviso in cinque numeri, ognuno contenente tre storie che presenteranno nuovi personaggi o cambieranno lo status quo di figure già note dello Spider-verse, in previsione della conclusione di questo universo, The End of Spider-Verse.

“Marvel ha pensato di realizzare l’impossibile, andando al massimo e portando la saga a fumetti dello Spider-Verso a una spettacolare conclusione. Entro la fine dell’anno assisteremo a The End of The Spider-Verse. Secondo me è una follia! Perché dovrebbero farlo? Avrebbero potuto mungere le spider-casse per decenni. Detto questo, se decidi di farlo, devi puntate al massimo, creare una gloriosa esplosione che tutti possano apprezzare”

Oltre a rivedere personaggi già conosciuti dello Spider-verse, Dan Slott ha deciso di introdurre nuove incarnazioni del ragno, andando a giocare con figure centrali nel mito del Tessiragnatele marveliano, creando delle varianti davvero particolari.

Night-Spider sarà una variante di Spider-Man dove è Felicia Hardy, nota come la Gatta Nera su Terra-616, ad avere acquisito i poteri del Ragno. Kris Anka ha realizzato il costume di Night-Spider, cercando di preservare i tipici tratti bianco e nero della Gatta Nera. Le differenze maggiori sono l’introduzione del tipico logo del Ragno e delle ragnatele che le avvolgono.

Non meno appassionante è l’Hunter-Spider di Mark Bagley, basato nientemeno che su Kraven il Cacciatore, villain protagonista di epici scontri con Peter Parker come la leggendaria storia L’ultima caccia di Kraven. Anche in versione ragnesca, Kraven mantiene il proprio look, ma anziché sfoggiare la tradizionale pelle di leone con tanta di criniera, nella versione di Bagley sono evidenziati elementi tipici del Ragno, con tanto di zampe aracnidi sulla schiena. Una presenza, quest’ultima, che ha spinto a chiedersi come questo Kraven sia divenuto Hunter-Spider, quesito a cui Dan Slott non ha voluto rispondere:

“In un modo decisamente insolito, non voglio rivelare nulla prima del tempo, limitandomi a dire che è stato davvero stupendo scrivere di un eroico Kraven il Ragno”

Edge of Spider-Verse arriverà nelle edicole americane a partire da agosto.