La run di Iron Man affidata a Chris Cantwell si è rivelata una delle più avvincenti degli ultimi anni per il Vendicatore Dorato. Dopo averlo costretto a confrontarsi con la possibilità di maneggiare poteri divini e averlo spinto ad affrontare un periodo in cui lottare con i propri demoni interiori, Cantwell pare esser deciso a salutare Testa di Latta passando il testimone a un nuovo team creativo, composto da Murewa Ayodele e Dotun Akande, che inizieranno la loro gestione della testata con una serie dedicata a Tony Stark in cui affrontare capitoli del passato dell’eroe in armatura, in modo da offrire una visione completa delle particolarità del personaggio di Marvel Comics. Con questo intento prenderà vita, a partire da marzo 2023, I Am Iron Man, miniserie in cui Tony Stark sarà presentato ai lettori in modo nuovo.

Marvel Comics annuncia la nuova serie dedicata a Tony Stark, I Am Iron Man

I Am Iron Man consentirà di rivivere il mito di Iron Man rivivendo momenti del suo passato, occasione che consentirà anche di vedere il Vendicatore indossare diverse versione della sua armatura. Per Ayodele, questa occasione rappresenta la possibilità di lavorare su uno dei suoi personaggi Marvel preferiti:

Iron Man è sempre stato il mio personaggio prefeito. Ho amato questo personaggio per così tanto tempo che ho scritto una proposta per questa serie prima ancora che io e Dotun entrassimo nel mondo dei comics. Siamo estremamente grati che Marvel abbia reso reali i nostri sogni più incredibili dandoci la possibilità di raccontare storie che celebrino i sessant’anni dell’incredibile vita di Tony Stark. Ogni numero di I Am Iron Man sarà ambientato in un momento fondamentale della storia di Iron Man, esplorerà profondamente le ferite emotive di Tony Stark, pura adrenalina, ritratto al meglio da Dotun Akande.

Non meno entusiasta Dotun Akande: