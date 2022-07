I ricchi annunci di Marvel Comics al San Diego Comic-Con hanno mostrato come la casa editrice non abbia dimenticato alcuni dei momenti topici del suo passato, visto che tra le roboanti anticipazioni di grandi eventi come Dark Web sono stati rivelati dei graditi flashback che ripoteranno in auge storiche run dei personaggi della Casa delle Idee. All’interno di questa linea editoriale ci sarà il ritorno di Peter David e del suo Joe Fixit, alias Hulk Grigio, visto l’annuncio di Joe Fixit, nuova serie dedicata a questa versione del Gigante del Giada realizzata da David e Todd McFarlane per The Incredibile Hulk #324 nel 1986.

Peter David tornerà a scrivere Joe Fixit, la sua versione gangster dell’Hulk Grigio

La versione grigia dell’alter ego di Bruce Banner era stata introdotta da Al Milgrom, ma è stato Peter David a trasformarlo in una figura molto cara ai lettori di Hulk. Curiosamente, il colorito di questa versione di Hulk è un ritorno alle origini, quando la pelle del possente energumeno era grigia, venendo in seguito mutata in verde per motivi di stampa. Nell’annunciare questa nuova miniserie, David ha ricordato il suo rapporto con il personaggio:

“Quando ho creato Joe Fixit anni fa, era solo un espediente per movimentare un po’ la scena. Tradizionalmente, Bruce avrebbe creato una situazione in cui si sarebbe ritrovato a temere l’arrivo di Hulk che avrebbe rovinato tutto. La trama con Joe rivoluzionava tutto, mettendo Hulk nel ruolo di essere il protagonista con il timore che la comparsa di Banner potesse rovinare la sua vita. Non avevo idea che questo personaggio avrebbe avuto questo potere, e che tanto di quanto fatto sarebbe poi arrivato anche nelle pagine de L’Immortale Hulk. Sono elettrizzato che Marvel mi abbia concesso di incontrare nuovamente questo vecchio amico”

Joe Fixit era stato reso una sorta di gangster di Las Vegas, ritratto con un abbigliamento alla Al Capone, che ben si adattava al suo ruolo di muscolo di uno dei signori dei casinò della città. Meno potente e corpulento del tradizionale Hullk, Joe Fixit era invece più subdolo e calcolatore. Secondo i piani di Marvel, nonostante la recente apparizione di Joe Fixit in L’Immortale Hulk, la nuova serie con protagonista l’Hulk Grigio sarà ambientata ai tempi della gestione di David, rientrando nel novero di serie marveliane che ci presentano capitoli perduti di grandi saghe del passato. Al momento, come periodo di uscita per Joe Fixit, è stata solo dato un generico 2023.