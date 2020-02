Marvel annuncia un nuovo progetto, Non-Stop Spider-Man

Per tutti i fan de l’Uomo Ragno, il primo numero di Non-Stop Spider-Man arriverà nelle vostre fumetterie di fiducia quest’estate. Durante il ComicsPRO, che si sta svolgendo in queste ore a Portland, la gente non si aspettava che Marvel tirasse fuori dal cilindro un nuovo titolo per Spider-Man a cui parteciperanno Joe Kelly e Chris Bachalo rispettivamente sceneggiatore e illustratore di questa nuova serie.

Intervistato, Kelly ha dichiarato quanto segue: “Nick Lowe (editor n.d.r.) ha i superpoteri. Ha alzato la cornetta e mi ha chiamato, pronunciando l’esatta combinazione di parole che mi hanno fatto venire voglia di iniziare questa nuova avventura nell’Universo Marvel“. Ciò che ha convinto Kelly a entrare a far parte dei giochi è proprio il titolo Non-Stop Spider-Man: “Non-Stop Spider-Man è, per me, il meglio che i fumetti Marvel possono essere: azione implacabile, storytelling epico, temi pertinenti, tutti che fanno riferimento al cuore e all’anima di uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi, Spider-Man“.

Appena annunciato al ComicsPRO di Portland, come già detto, l’ amichevole Spider-Man di quartiere sarà protagonista di una nuova serie di fumetti che partirà il prossimo Giugno. La testata sarà portata avanti da due dei più grandi professionisti e creativi del settore fumetti: lo scrittore Joe Kelly e l’artista Chis Bachalo.

Per quello che possiamo immaginare, Non-Stop Spider-Man sarà adrenalinico e pieno di azione, come nella migliore tradizione fumettistica legata all’Uomo Ragno, con un pizzico di action in più. Spider-Man dovrà fronteggiare i cattivi più cattivi di sempre in un crescendo di suspence e azione senza eguali. Per avere la conferma però dovremo aspettare il prossimo giugno quando il primo volume di Non-Stop Spider-Man verrà ufficialmente rilasciato.