Marvel ha da poco annunciato l’arrivo nelle prossime settimane di una nuova testata regolare per il personaggio di Iron Fist, divenuto in parte celebre di recente grazie alla serie tv di Netflix, purtroppo interrotta dopo appena due stagioni.

Marvel annuncia una nuova serie di Iron Fist con un nuovo, misterioso protagonista

Iron Fist, maestro delle arti marziali dell’universo dei fumetti Marvel insieme a Shang-Chi, sarà protagonista di una nuova serie regolare annunciata dall’editore. La notizia è stata prima anticipata con un’immagine teaser: Danny Rand, il miliardario che veste la maschera dell’eroe, si trova in un vicolo, mentre si allontana da un bidone in cui vediamo chiaramente il suo vestito. L’immagine è accompagnata dalla dicitura “Iron Fist No More!” (“Mai più Iron Fist”), un chiaro omaggio alla storia Spider-Man: No More, indicando come data Febbraio 2022.

Pochi giorni dopo, è stata dapprima diffusa una seconda immagine, in cui si vede la silouette di un nuovo personaggio con il marchio del drago di K’un Lun sul petto (proprio come il già citato Danny Rand), e poi è stata fatta letteralmente luce su questo nuovo personaggio con una seconda immagine, in cui vediamo anche il nuovo costume di questo nuovo Iron Fist. Non si tratterà più di Danny Rand, cosa facilmente deducibile dal colore di capelli.

La nuova serie di Iron Fist verrà scritta dalla sceneggiatrice Alyssa Wong, con i disegni di Michael YG e le copertine di Jim Cheung, un team creativo interamente di origine orientale. Questa scelta non sembra essere affatto casuale: in molti hanno infatti lamentato già all’uscita della serie tv di Netflix il fatto che si trattasse di un personaggio occidentale calato in un contesto orientale, non rispettando tradizioni e usanze di queste culture o trattandole solo in maniera superficiale. Qualcuno propose addirittura di introdurre delle origini asiatico-americane per Danny Rand, proposta che venne ignorata dai Marvel Studios. Sembrerebbe però che con questa nuova serie a fumetti si andrà ad ovviare a questo “problema”, svelando nuovi aspetti del passato dell’originale Iron Fist.

Non è ancora stato ufficialmente annunciato chi raccoglierà il testimone dell’Iron Fist, che nella serie di Lara Hama, David Wachter, Neeraj Menon e Travis Lanham (disponibile qui) è andato incontro ad un profondo cambiamento nelle ultime pagine. Viene immediatamente da pensare che si possa trattare proprio di Shang-Chi: il personaggio orientale è da poco stato protagonista del proprio film nel Marvel Cinematic Universe, e di recente ha goduto di una nuova serie a fumetti scritta da Gene Luen Yang e disegnata da Dike Ruan e Phillip Tan, anch’essa con le copertine di Jim Cheung (serie che è stata da poco portata anche in Italia da Panini Comics e che trovate disponibile su Amazon.it insieme ad altri fumetti sul personaggio). Non ci resta dunque che attendere il prossimo Febbraio per scoprire chi sarà il nuovo Iron Fist.