Anche Marvel celebra i 100 anni della Disney e lo farà portando Topolino, Minnie e Paperino sulla copertina dei fumetti Marvel: in arrivo delle edizioni speciali che rivisiteranno alcune delle copertine più iconiche Marvel Comics.

Il peculiare tributo di Marvel Comics sarà parte di Disney 100, ovvero le celebrazioni del centenario della Walt Disney, che prenderanno il via nel 2023.

L’annuncio delle celebrazioni del centenario Disney è stato al centro del passato D23. Durante la convention ufficiale Disney è stato dedicato moltissimo spazio alle diverse iniziative che accompagneranno gli appassionati (e non) nel corso del prossimo anno, toccando ogni aspetto della galassia disneyana: dalle produzioni cinematografiche, agli eventi, ai parchi di divertimento e, ovviamente, al merchandising dedicato alla ricorrenza.

La Marvel incontra Topolino: ecco le prime variant cover

Apparentemente lasciato indietro ecco che Marvel Comics oggi si unisce a questi festeggiamenti e lo fa in modo distintivo, realizzando una serie di variant cover che rivisiteranno in salsa Disney alcuni tra gli artwork di copertina più celebri e amati.

Topolino Marvel

Questa particolare “collezione” si comporrà di 12 copertine che saranno distribuite con cadenza mensile a partire dal prossimo 11 gennaio 2023 sui numeri di Amazing Spider-Man.

Il programma delle variant Disney100 celebrerà il passato, il presente e il futuro della Marvel dando una svolta Disney agli iconici momenti dei fumetti della Casa delle Idee, tra cui Capitan America che richiama attorno a sè gli eroi più potenti della Terra in Avengers #4, così come Fantastic Quattro #1 (disponibile per l’acquisto online), debutto dei Fantastici 4 e dell’Incredible Hulk in Incredible Hulk #1.

A cimentarsi in questa particolare interpretazione crossover Marvel/Disney troveremo, per lo meno nelle prime cover, un gruppo di talenti interamente italiano: Lorenzo Pastrovicchio, Valeria De Sanctis, Giada Perissinotto, Chiara Di Francia e Vitale Mangiatordi dell’Arancia Studios.

Di seguito l’elenco delle prime tre variant:

Amazing Spider-Man #17 Disney100 Variant Cover di Lorenzo Pastrovicchio, colori di Valeria De Sanctis (Arancia Studios) – 11 gennaio 2023

Amazing Spider-Man #19 Disney100 Variant Cover di Giada Perissinotto, colori di Chiara Di Francia (Arancia Studios) – 8 febbraio 2023

Amazing Spider-Man #21 Disney100 Variant Cover di Vitale Mangiatordi, colori di Valeria De Sanctis (Arancia Studios) – 8 marzo 2023

Le date date di pubblicazione pubblicate fanno riferimento al mercato degli Stati Uniti, al momento non ci sono informazioni per quel che riguarda un’eventuale edizione italiana.