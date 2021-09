Non-Stop Spider-Man è una delle serie recenti più interessanti ed apprezzati dai lettori dei fumetti Marvel e dagli amanti del personaggio di Spider-Man. Scritta dallo sceneggiatore Joe Kelly e disegnata da Chris Bachalo, la serie ha subito diversi ritardi a causa della pandemia di COVID-19, e ora, come già successo con la serie dei Guardiani della Galassia, Marvel ha deciso di chiudere la serie, ma non senza annunciarne una nuova in sostituzione.

Marvel chiude Non-Stop Spider-Man, arriva Savage Spider-Man

Marvel ha infatti deciso di chiudere la serie Non-Stop Spider-Man di Joe Kelly e disegnata da Chris Bachalo, il cui ultimo numero uscirà il prossimo 29 Settembre. La serie però verrà sostituita da una nuova serie, sempre scritta da Joe Kelly, e che porterà avanti le trame raccontate in Non-Stop Spider-Man, serie che dovrebbe concludersi con un cliffhanger che lascerà a bocca aperta i lettori.

Dopo l’uscita del quinto numero di Non-Stop Spider-Man seguirà infatti Savage Spider-Man. Come detto, la serie verrà nuovamente sceneggiata da Kelly e vedrà un team di disegnatori non ancora annunciato a disegnarne le pagine; non c’è ancora una data di uscita certa di Savage Spider-Man, ma sappiamo che la serie verrà lanciata nel corso del 2022. Ad accompagnare Non-Stop Spider-Man alla sua conclusione, insieme a Joe Kelly e Chris Bachalo, ci saranno anche altri disegnatori, come Cory Smith, Gerardo Sandoval, Tim Townsend, Wayne Fauchier, Victor Nava, Victor Olazaba, Jim Charlampidis, Chris Sotomayor e Travis Lanham.

Panini Comics ha di recente annunciato l’uscita del volume Non-Stop Spider-Man: Il Gioco del Cervellone, annunciato insieme a tante altre novità Marvel per Novembre 2021. Potete recuperare su Amazon.it diversi altri volumi sul personaggio, ad esempio la raccolta della serie di Nick Spencer.

A proposito di Spider-Man, qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della disputa legale tra Marvel e Patrick Ditko, fratello del leggendario Steve Ditko, che ha al centro proprio i diritti legati al personaggio dell’Arrampicamuri, ma anche di Doctor Strange, entrambi creati, insieme a Stan Lee, da Ditko.