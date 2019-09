Marvel Christmas Sweaters: arrivano i nuovi maglioni di Natale Marvel

Marvel Christmas Sweaters presenterà tre nuovi modelli di ugly sweaters dedicati a Captain Marvel, Deadpool e Iron Man.

Tornano i maglioni natalizi! Anche quest’anno vi segnaleremo i migliori maglioni nerd/geek per affrontare al meglio la stagione invernale.

I primi maglioni a guadagnarsi una news sono quelli della linea Marvel Christmas Sweaters una linea con licenza ufficiale Marvel che unisce lo stile dei personaggi della Casa delle Idee e i loro elementi più iconici, all’ironica tradizione del maglione di Natale.



Il rito del maglione di Natale, o in inglese ugly sweaters (letteralmente maglione brutto), è una tradizione anglosassone diventata ormai popolare in tutto il mondo e, come è facile immaginare, prevede che durante le feste le persone indossino dei maglioni con fantasie natalizie. Il mondo geek ha saputo interpretare questa tendenza declinando sul tema delle festività invernali le sue icone più amate, accostando a questi personaggi elementi canonici come cappelli da Babbo Natale, renne, fiocchi di neve e alberi di Natale.

Quest’anno la linea dedicata a questo capo di abbigliamento delle festività prevederà tre nuovi modelli dedicati a Captain Marvel, Deadpool e Iron Man.

Captain Marvel



Il maglione di Captain Marvel riprenderà i colori iconici del costume di Carol Danvers (rosso, blu e oro) e la caratteristica stella della sua divisa, che farà bella mostra di sé al centro del design. Il tema natalizio della maglia sarà rappresentato grazie alla presenza di stelle, fiocchi di neve e alberi di Natale.

Deadpool

Il maglione del mercenario chiacchierone sarà rosso, bianco e nero. Ad una prima occhiata potrebbe sembrare un comune maglione natalizio, ma osservandolo bene potrete notare i dettagli come le renne scheletriche e il motivo con le pistole e le katana.

Iron Man



L’armatura si fa maglione, in quello che vuole essere un tributo a Tony Stark e al suo estremo sacrificio in Avengers: Endgame.

La manica destra infatti riprende una versione del Guanto dell’Infinito completa di gemme, mentre sugli avambracci troveremo il logo degli Avengers e sul petto l’immancabile Reattore Ark.

Questi tre design di Marvel Christmas Sweaters andranno quindi ad aggiungersi ai modelli di questa linea prodotti l’anno scorso che hanno visto come protagonisti delle festività 2018 Spider-Man, Captain America, Black Panther, Thor, Venom e gli Avengers.

I maglioni Marvel Christmas Sweaters della collezione 2019 saranno disponibili a partire dal 10 ottobre 2019 e avranno un prezzo di 54,99 dollari e saranno disponibili dalla taglia XS alla XXXL.