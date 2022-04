Svelato dove vedremo nuovamente Kingpin e Daredevil nel Marvel Cinematic Universe? Il Cornetto e la sua nemesi sono stati a lungo i protagonisti di una delle serie più amate della collaborazione Disney/Netflix, conclusasi di recente con il passaggio delle serie degli urban heroes su Disney+. A questo, va aggiunto che Daredevil è comparso, sempre interpretato da Charlie Cox, in Spider-Man: No Way Home, mentre Vincent d’Onofrio ha nuovamente vestito i panni del boss del crimine in Hawkeye.

Grazie a un leak relativo alla serie di Echo, spin-off di Hawkeye, è stato notate che il riepilogo per la costumista Stacy Caballero non si limita a citare Alaqua Cox, interprete di Maya Lopez, ma anche Charlie Cox e Vincent d’Onofrio. Un dettaglio che ci porta a pensare che vedremo nuovamente Kingpin e Daredevil nel Marvel Cinematic Universe proprio grazie a Echo.

Non è un mistero che Cox e d’Onofrio siano vogliosi di interpretare nuovamente i rispettivi personaggi, come ha rivelato il volto del Cornetto, durante un’intervista con ComicBook.com:

“Non ritengo che i ragazzi di Marvel non sappiano come renderlo possibile. Sono un grande fan di tutto ciò che hanno realizzato, non li ritengo incapaci di compiere anche questa missione. Quindi se volessero realizzare una versione più adatta a un pubblico PG, li sosterrò per trovare un modo per far sì che il personaggio risulti totalmente in linea con ciò che hanno fatto fino a ora. Magari ci sarà meno sangue, ma li sosterrò ugualmente”

In merito alla serie di Echo, Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, non ha nascosto la propria soddisfazione:

“E’ fantastica, non vedo l’ora che il pubblico possa vedere i primi due episodi, sarà entusiasmante vedere la gente mentre scopre Maya nella sua serie. Vedremo Maya dal finale di Hawkeye direttamente passare alla sua avventura”

