Cosa accadrà nel Marvel Cinematic Universe dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Una domanda lecita a cui ha voluto rispondere nientemeno che il nume tutelare dell’universo cinematografico degli eroi della Casa delle Idee, Kevin Feige, che durante il CinemaCon ha tranquillizzato i fan dell’MCU. Stando a quanto rivelato da Kevin Feige, sono già stati decisi i prossimi dieci anni del Marvel Cinematic Universe, uno sviluppo che lascia ben sperare per il futuro di questo ricco patheon supereroico sul grande schermo.

Kevin Feige ha già pianificato i prossimi dieci anni del Marvel Cinematic Universe?

Ma non va dimenticato come il Marvel Cinematic Universe si sia espanso anche oltre il grande schermo, complice la presenza di Disney+, piattaforma su cui sono apparse le serie dedicate agli eroi Marvel, da WandaVision alla recente Moon Knight. Durante il CinemaCon, Kevin Feige ha confermato i piani per i prossimi dieci anni del Marvel Cinematic Universe, confermando di essere particolarmente ansioso di poter mostrare quanto già deciso, compreso un misterioso film in 3D. Durante l’intervento, Feige ha confessato di esser reduce da un meeting con i vertici dei Marvel Studios, durante i quali si è parlato delle prossime mosse del Marvel Cineamtic Universe, dove sono stati decisi i prossimi passi delle avventure dei supereroi marveliani, concedendosi una dichiarazione decisamente intrigante:

“Nei prossimi dieci anni, tra i personaggi già esistenti e i nuovi ingressi, con le possibilità narrative offerte dal multiverso, può accadere davvero di tutto!”

Pur non svelando dettagli sulle uscite future del Marvel Cinematic Universe, salvo quelle già note da tempo, Feige non ha mancato di celebrare il successo del MCU sinora, promettendo di mantenere non solo lo standard qualitativo attuale, ma anche ribadendo come i film dei Marvel Studios siano pensati espressamente per il grande schermo. Affermazione che sembra volere smentire nuove operazioni sullo stile di Black Widow, che pur essendo stata una risposta alle problematiche legate alla pandemia, ha segnato un risultato non all’altezza delle aspettative.

A dare maggior consistenza alle parole di Feige è stata la conferma dell’arrivo del mondo mutante degli X-Men, possibile dopo l’acquisto di Fox, detentrice dei diritti, da parte di Disney. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedremo una versione di Charles Xavier come parte degli Illuminati, nuovamente interpretato da Patrick Stewart, ma quando finalmente vedremo i Figli dell’Atomo in azione nel Marvel Cinematic Universe è ancora un mistero.

L’offerta di Disney+