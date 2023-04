Ritorno alle origini per Alpha Flight, la formazione supereroica canadese di Marvel Comics. Negli ultimi anni, la squadra di supereroi canadese è stata coinvolta dalle avventure spaziali del mondo mutante, divenendo il braccio operativo della SWORD, per cui hai svolto missioni da black ops nella galassia. Dopo questa avventura tra le stelle, sembra che il team composto da Guardian, Puck, Sciamano e Snowbird sia pronto per tornare a casa. All’interno degli eventi legati a Fall of X, Marvel Comics ha annunciato il ritorno di Canada di Alpha Flight, affidando questa storia a Ed Brissom.

Sarà Ed Brisson a riportare gli eroi canadesi di Marvel Comics, Alpha Flight, in Canada

Il ritorno di Alpha Flight nell’amato Canada avverrà quindi all’interno di una miniserie scritta da Ed Brissom e disegnata da Scott Godlewsky. Da quello che è stato annunciato da Marvel Comics, la squadra composta da Puck, Guardian, Snowbird e Sciamano si troverà a dover affrontare una lotta contro il mondo mutante, mettendosi contro anche a vecchi amici, come Northsar e Aurora, ora profondamente legati alla nuova dimensione krakoana degli X-Men.

Poter scrivere una storia di Alpha Flight per Ed Brissom è stato un momento importante della propria carriera, come ha rivelato lo stesso autore:

Da ragazzino canadese cresciuto con i comics, uno dei miei sogni più grandi è sempre stato poter scrivere una storia di Alpha Flight. Crescendo, ero un grande fan della run di John Byrne e ho seguito la squadra attraverso gli anni e in ogni serie. La squadra originale composta da Guardia, Puck, Northstar, Sciamano, Snowbird e Sasquatch ha un posto speciale nel mio cuore. Sfortunatamente, Sasquatch non è disponibile al momento, ma la possibilità di rimettere insieme il vecchio gruppo, anche se saranno divisi in lotta tra loro, è davvero un sogno che diventa realtà. E per quelli di voi che si stanno chiedendo se mi sono dimenticato di qualcuno, state tranquilli che non ho lasciato nessuno indietro. Ci saranno parecchie sorprese per i fan di Alpha Flight, ma non voglio spoilerare nulla

Il primo numero della nuova miniserie di Alpha Flight farà sil suo esordio nel mercato americano ad agosto.