Dopo l’annuncio della sua presenza in Guardians of the Galaxy 3, il destino di Adam Warlock era diventato uno degli argomenti più appassionanti del Marvel Cinematic Universe. Personaggio le cui origini erano state accennate nella scena post credit di Guardians of the Galaxy 2, Adam Warlock ha dovuto aspettare diverso tempo prima di fare la sua comparsa ufficiale nel franchise, non apparendo nemmeno in un evento di portata cosmica come Avengers: Infinitiy War e Avengers: Endgame, ispirati alla Guerra dell’Infinito fumettistica in cui Warlock aveva invece avuto un ruolo centrale. Questa attesa sembra essere stata ampiamente ripagata, dato che Marvel Comica ha annunciato Adam Warlock: Rebirth.

In attesa del suo esordio cinematografico, Marvel Comics annuncia Adam Warlock: Rebirth

Nata sulla scia di Silver Surfer: Rinascita, Adam Warlock: Rebirth è frutto della collaborazione tra Ron Marz e Ron Lim, che intendo raccontare una storia ambientata agli inizi del mito del Messia Cosmico marveliano.

Nel presentare la nuova miniserie dedicata all’eroe cosmico marveliano, Marz non ha mancato di evidenziare l’importanza di questa nuova serie marveliana:

Ron e io ci siamo divertiti molto con la serie di Silver Surfer, accettare l’invito di fare una nuova serie è stato immediato. Il comparto cosmico del Marvel Universe è un campo di gioco strepitoso, e possiamo divertirci con giocattoli incredibili, compresi Gamora, Pip o Doctor Strange. Ci saranno sicuramente alcuni argomenti che proseguono da dove li avevamo lasciati in Silver Surfer: Rinascita, ma ci assicureremo che questa serie di Adam Walock possa essere godibile autonomamente. Ma chissà, magari un tizio scintillante su una tavola da surf potrebbe fare una comparsata.

Adam Warlock: Rebirth è prevista sul mercato americano per aprile 2023, con una durata di cinque numeri. L’esperienza maturata da Marz e Lim su Silver Surfer: Rebirth ha convinto i due autori che sia possibile tornare alle proprie radici autoriali, come ha svelato Ron Marz: