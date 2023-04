Il futuro maxi evento mutante Fall of X continua ad arricchirsi di nuovi capitoli e spin off, lasciando presagire come il nuovo corso dei Figli dell’Atomo avviatosi con House of X/Powers of X stuzzicherà la curiosità degli appassionati del mondo mutante con diverse avventure ad alto tasso adrenalinico. All’interno della sua costruzione di Fall of X, Marvel Comics ha annunciato Children of the Vault, con Bishop e Cable come protagonisti assoluti.

Con Children of the Vault, Marvel Comics arricchisce ulteriormente Fall of X

A partire da quest’estate, una serie di eventi sconvolgeranno il mondo mutante, dando il via a un excursus che culminerà proprio con l’annunciato Fall of X. Una progressione narrativa che verrà animata da Marvel Comics con la presenza di numerosi spin off e miniserie che amplieranno il panorama mutante, una varietà in cui rientra anche Children of the Vault.

Children of Vault, sarà scritto da Deniz Camp e disegnato dal nostro Luca Maresca, e vedrà come protagonisti assoluti Cable e Bishop, impegnati ad affrontare gli abitanti della Volta, una microsfera fuori dal tempo popolata da creature che odiano profondamente i mutanti. Per diversi anni, la Volta ha minacciato i mutanti, e in diverse occasioni gli X-Men sono entrati in contatto con questa dimensione fuori dal tempo, cerando di scoprirne i segreti. Apparentemente ora è la Volta che andrà all’attacco.

Camp ha presentato con entusiasmo il suo Children of the Vault

Con Children of the Vault, prenderemo quello che Mike Carey, Jonathan Hickman e Gerry Duggan hanno stabilito, riempiendo le zone rimaste inesplorate per dare maggior sostanza alle loro motivazioni e ai loro metodi. È stato davvero elettrizzante inventare una nuova società all’interno del Marvel Universe, con la sua storia, cultura, politica e pregiudizi. Altrettanto importanti sono Cable e Bishop, due personaggi che recentemente ho imparato ad amare. Racconteremo la loro ricca storia e il complicato passato per creare una dinamica che credo sembrerà fresca e profondamente radicata nel mito dei personaggi

Il primo numero di Children of the Vault farà il suo esordio nel mercato americano ad agosto.