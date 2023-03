Dalla Casa delle Idee arriva una notizia che colpisce duramente i fan del Diavolo Custode: arriva la sua conclusione del Daredevil di Zdarsky e Checchetto . La run di Daredevil firmata Chip Zdarsky e del nostro Marco Checchetto è una delle più amate degli ultimi anni, avviatasi nel febbraio del 2019 e che negli ultimi tre anni ha messo a dura prova la vita del Cornetto, portando prima Wilson Fisk a diventare sindaco di New York e regalando un maxi evento come Devil’s Reign. In questo periodo, Matt Murdock ha vissuto esperienze intense, riallacciando anche i rapporti con Elektra e avviando un nuovo corso del personaggio che lo ha nuovamente allontanato dalla Grande Mela per affrontare in modo più diretto la pericolosa setta ninja della Mano.

A dare questo annuncio della conclusione del Daredevil di Zdarsky e Checchetto è stata l’immagine condivisa da Zdarsky, in cui compare la tipica maschera del Diavolo Custode, ma color cenere, accompagnata dalla scritta This is What God Has Done (che possiamo tradurre come ‘Questo è ciò che ha fatto Dio). Ancora più evidente è la precisazione che la saga termina ad agosto, almeno per i lettori d’oltreoceano. Come da tradizione, per tenere sulle spine i lettori non sono stati forniti ulteriori dettagli su come le trame attualmente in corso arriveranno a questa conclusione, soprattutto relativamente a come si risolverà il conflitto tra il Pugno di Daredevil e la Mano guidata da Punisher, oltre all’evoluzione del matrimonio tra Matt Murdock ed Elektra.

L’interesse per Daredevil è particolarmente evidente in questo ultimo periodo, non solo in ambito fumettistico, dove il Diavolo Custode ha giovato di una rinnovata centralità nel contesto degli urban heroes dopo il successo delle serie Tv dell’era Marvel/Netflix, ma anche per la sua confermata presenza nel Marvel Cinematic Universe. Dopo l’apparizione in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law, il Cornetto è atteso per la sua prima serie da protagonista, Daredevil: Born Again, e il parterre che ruotano attorno all’avvocato di Hell’s Kitchen si è recentemente arricchito con la conferma del ritorno di Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, alias Punisher. Questo rinnovato interesse per la controparte MCU del personaggio, interpretato da Charlie Cox, può esser un ottimo viatico per avvicinare nuovi lettori al personaggio, ma la momento tutte le attenzione dei Veri Credenti sono verso la conclusione dall’apprezzata run di Zdarsky e Checchetto, che potete recuperare in volume iniziando da Daredevil – Conosci la paura.