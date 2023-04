Difficile trovare nel mondo marveliano la presenza delle sidekicks, le spalle degli eroi, figure molto presenti in altri ambiti fumettistici. In casa Marvel questo ruolo porta a pensare a personaggi come Rick Jones o alla spalla per eccellenza di Captain America, Bucky Barnes. L’assenza di queste figure nel mondo marveliano verrà ora compensata con l’arrivo di un nuovo personaggio annunciato in queste ore da Marvel Comics: Spider-Boy.

Spider-Boy sarà la spalla di Spider-Man? Marvel Comics stuzzica la curiosità dei fan del Tessiragnatele

L’idea delle sidekicks, tradizionalmente, vuole che questi personaggi siano giovani adolescenti che accompagnano eroi adulti nelle loro avventure, rappresentando all’occorrenza l’elemento comico o il casus belli per eventi particolarmente drammatici. L’arrivo di Spider-Boy coincide con il finale dell’atteso ragno-evento The End of Spider-Verse, che dovrebbe portare ordine al Ragno-verso conosciuto in Spider-Verse/Spider-Geddon. L’esordio della giovane spalla di Peter Parker sarà realizzato da un amato scrittore delle avventure del Tessiragnatele, Dan Slott, e disegnato da Mark Bagley.

Da quanto è stato rivelato, Spider-Boy si rivelerà essere un giovane alleato del passato del Ragno, e dovrebbe esordire a giugno in Edge of Spider-Verse #3, dove saranno raccontate le sue origini, mentre sarà in Spider-Man #7, considerato il capitolo finale di The End of Spider-Verse, dove Spider-Boy verrà ufficialmente introdotto all’interno della comunità supereroica marveliana. In seguito all’annuncio di Spider-Boy, Marvel Comics ha presentato un’illustrazione di Humberto Ramos che ritrae questo giovane personaggio, con un costume che mantiene i tradizionali colori del Ragno, ma che sfoggia un taglio più moderno e in linea con un personaggio contemporaneo.

Dan Slott non ha certo perso l’occasione di mostrare la sua eccitazione per l’arrivo di Spider-Boy:

Non vedo l’ora che tutti conoscano Spider-Boy, e il ruolo specifico che avrà sia nel mondo di Spider-Man che nel Marvel Universe. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man, è il mio personaggio preferito in assoluto e tutto ciò che ho sempre voluto era raccontare storie con questi personaggi, e poter co-creare alcuni dei personaggi che popolano questo mondo è stata la cosa più figa di sempre. E questo ragazzo, questo Spider-Boy, è il personaggio per cui vado in assoluto più fuori di testa! Sul piano artistico, saranno due assolute Ragno-Leggende a portare Spider-Boy in vita, i miei collaboratori di lungo corso Humberto Ramos e il fantastico Mark Bagley

Il nome Spider-Boy tuttavia non è nuovo al mito del Ragno, considerato che in passato questa identità era stata data a una variante di Parker, il clone Peter ‘Pete’ Ross, che in seguito a un esperimento avviato dalla Cadmus per replicare il siero del supersoldato ottiene i suoi poteri. Contrariamente al Parker tradizionale, Spider-Boy vive in una realtà in cui la sua figura supereroica lo rende un personaggio pop.