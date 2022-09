Per potere preservare i diritti su certe IP, c’è un solo modo: continuare ad usarle. Nel passato questo diktat ha portato alla nascita di operazioni divenute l’emblema di come questa necessità possa rovinare certi personaggi (se state pensando ai Fantastici Quattro di Trank, avete colto nel segno), ma è inevitabile che mantenere viva una IP tramite il suo continuo utilizzo sia uno dei vincoli spesso inseriti nella cessione dei diritti. Una consuetudine che in casa Disney porterà a novembre alla pubblicazione di CrossGen Tales tramite Marvel Comics, mossa studiata per preservare i diritti su alcune storie che potrebbero rappresentare un tesoretto di ispirazioni per futuri progetti.

CrossGen Tales: solo una mossa commerciale?

CrossGen #1 ripubblicherà i primi numeri di quattro serie CrossGen: Mystic (di Ron Marz e Brandon Peterson), Sigil (Mark Waid, Barbara Kesel, Chuck Dixon, Ben Lai, Ray Lai), Ruse (Mark Waid, Butch Guice), Sojourn (Ron Marz, Ian Edginton, Greg Land). Quella che sembre un’operazione revival della storica linea di fumetti pubblicati da Marc Alessi, nata come idea di una pubblicazione dal gusto retrò consentendo a giovani artisti di mostrare il proprio talento, creando un universo condiviso impreziosito da una continuity serrata.

La decisione di Marvel di Pubblicare CrossGen Tales è parte dell’intento di Disney di mantenere i diritti soprattutto su una delle produzioni di CrossGen, Abadaz di J.M DeMattis, storico autore de L’ultima caccia di Kraven, e Mike Plogg. Nonostante un precedente tentativo, sempre di Marvel, di pubblicare nuovamente CrossGen non sia andato a buon fine, questa nuova pubblicazione non è tanto un segno di affetto per il titolo quanto una necessità economica.

CrossGen è stato registrato per la prima volta ne 1999, mentre Disney ne ha acquisito i diritti nel 2018, rientrando nell’obbligo legale di mostrate un utilizzo dei medesimi entro cinque anni, rendendo quindi necessario il ritorno in scena del brand entro il 2023. Diventa quindi chiaro come l’uscita di CrossGen Tales #1 a novembre sia una manovra di Disney per mantenere i diritti del marchio